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Происшествия

Mitsubishi вылетела на тротуар и приземлилась на бок: ДТП в Октябрьском районе, есть пострадавший

Две машины столкнулись, одна после удара отлетела к частному дому

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Инцидент произошёл поздно вечером, в 22:40

Инцидент произошёл поздно вечером, в 22:40

В субботу, 7 марта, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и Suzuki Escudo. После столкновения Mitsubishi вылетел с проезжей части и перевернулся на бок у одного из домов частного сектора. В аварии пострадал мужчина.

— В 22:40 поступила информация, что перевернулся автомобиль Mitsubishi. ДТП произошло на улице Пролетарской, около дома № 62. В результате столкновения автомобилей пострадал мужчина, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

6 марта в 14:00 в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Allion, Nissan Primera и Honda на улице Титова. В аварии пострадали 11-месячная девочка и 9-летний мальчик.

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аварияДТП
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КОММЕНТАРИИ (9)

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8 мар 2020 в 01:04

Вот что значит - неаккуратное вождение.

8 мар 2020 в 00:31

мне в огород тоже прилетал автомобиль, снёс гад теплицу с коноплёй, людей я прогнал авто пол года по запчастям продавал

Адеква
8 мар 2020 в 00:29

Павел заехал в гости к С Богаткова