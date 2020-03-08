Mitsubishi вылетела на тротуар и приземлилась на бок: ДТП в Октябрьском районе, есть пострадавший

В субботу, 7 марта, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и Suzuki Escudo. После столкновения Mitsubishi вылетел с проезжей части и перевернулся на бок у одного из домов частного сектора. В аварии пострадал мужчина.



— В 22:40 поступила информация, что перевернулся автомобиль Mitsubishi. ДТП произошло на улице Пролетарской, около дома № 62. В результате столкновения автомобилей пострадал мужчина, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.