7 марта суббота
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Происшествия

В Октябрьском районе загорелся гараж: внутри находился газовый баллон

Пламя было хорошо видно из окон домов

299
2 Обсудить

Поделиться

Инцидент произошёл около 9 часов вечера

Инцидент произошёл около 9 часов вечера

В субботу, 7 марта, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар: загорелось здание напротив школы № 206. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пламя было хорошо видно из окон жилых домов.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы «112» в 20:59. Сообщалось, что горит здание около школы. Пожарная бригада сразу же выехала на место происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области факт пожара также подтвердили.

— Было установлено, что горит здание гаража и пристройка сверху, выполненная из бруса. На месте происшествия находился хозяин здания, с его слов стало известно, что второй этаж он использовал для проживания. Внутри гаража находился газовый баллон. Была угроза взрыва баллона, но возгорание удалось вовремя ликвидировать. В пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются, — рассказали в ведомстве.

29 февраля в Ленинском районе загорелся частный дом. Территорию вокруг полыхающего здания оцепила полиция.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожаргорит здание
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
7 мар 2020 в 23:25

Это далеко от Богаткова?

Фото пользователя
7 мар 2020 в 23:14

Интересная конструкция русский язык в заголовке настоящего и прошедшего времени🤨