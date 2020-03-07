В Октябрьском районе загорелся гараж: внутри находился газовый баллон

В субботу, 7 марта, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар: загорелось здание напротив школы № 206. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пламя было хорошо видно из окон жилых домов.



Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы «112» в 20:59. Сообщалось, что горит здание около школы. Пожарная бригада сразу же выехала на место происшествия.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области факт пожара также подтвердили.



— Было установлено, что горит здание гаража и пристройка сверху, выполненная из бруса. На месте происшествия находился хозяин здания, с его слов стало известно, что второй этаж он использовал для проживания. Внутри гаража находился газовый баллон. Была угроза взрыва баллона, но возгорание удалось вовремя ликвидировать. В пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются, — рассказали в ведомстве.