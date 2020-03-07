Перекресток Октябрьской и Красного проспекта сковала сильная пробка — там столкнулись две машины

Один из водителей пострадал

Днем 7 марта в Центральном районе Новосибирска на пересечении Октябрьской магистрали и Красного проспекта столкнулись иномарки KIA Rio и Nissan — машины перегородили дорогу и затруднили движение.

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в аварии пострадал один из водителей машин. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. На месте работает экипаж ГИБДД.

По данным сервиса 2ГИС, сейчас на Октябрьской магистрали, улице Максима Горького и Красном проспекте движение затруднено.