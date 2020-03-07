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Перекресток Октябрьской и Красного проспекта сковала сильная пробка — там столкнулись две машины

На месте работает экипаж ГИБДД

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Один из водителей пострадал

Один из водителей пострадал

Днем 7 марта в Центральном районе Новосибирска на пересечении Октябрьской магистрали и Красного проспекта столкнулись иномарки KIA Rio и Nissan — машины перегородили дорогу и затруднили движение.

На месте аварии собралась пробка

На месте аварии собралась пробка

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в аварии пострадал один из водителей машин. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. На месте работает экипаж ГИБДД.

По данным сервиса 2ГИС, сейчас на Октябрьской магистрали, улице Максима Горького и Красном проспекте движение затруднено.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Qwerty
7 мар 2020 в 17:44

Второй день замечаю что у некоторых водятлов как будто крышу снесло - гоняют, совершают резкие маневры. Весна видимо наступила. Стали сказываться болезни.

Фото пользователя
7 мар 2020 в 18:13

В выходной день тоже надо в пробках стоять, иначе все забудется перед рабочей неделей.

Феdя
7 мар 2020 в 18:04

ну, и замечательно