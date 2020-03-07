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Происшествия

«Тойота» проломила дорожное ограждение и влетела в ледяную гору в Бердске — водитель в больнице

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Машина пробила металлический заборчик

Машина пробила металлический заборчик

7 марта в Бердске на пересечении федеральной трассы Р-256 и улицы Горького «Тойота» пробила дорожное ограждение и врезалась в ледяной сугроб на обочине.

Как сообщает АвтоБердск, водителя «Тойоты» на перекрестке «подрезал» другой автомобиль, который позже скрылся с места аварии. Водителя «Тойоты» увезли в больницу.

Как пояснили журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, о травмах водителя пока неизвестно:

— Водитель 90-го года рождения, 29 лет, управляя автомобилем «Тойота-Платц» двигался по улице Вокзальная. У дома номер 50 совершил наезд на дорожное ограждение, в результате чего получил травмы и был доставлен скорой в больницу, где в настоящее время его осматривают. По данному факту проводится проверка, в ближайшее время водитель будет опрошен сотрудниками ГИБДД, причины аварии будут устанавливаться, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас мужчина в больнице&nbsp;

Сейчас мужчина в больнице 

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии

Вчера стало известно, что в аварии под Новосибирском, которая произошла утром 5 марта, погиб перспективный омский пловец-паралимпиец.

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авариягибдд
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КОММЕНТАРИИ (17)

7 мар 2020 в 15:35

Эту вакханалию прулей можно остановить только одним способом , разрешить сотрудникам МВД применять оружие на поражение при виде японохлама.

Гость
7 мар 2020 в 15:40

самоутилизация японохлама))👍😁

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7 мар 2020 в 15:34

Очередной неумеха за рулем, у меня стаж 50 лет за рулем потому знаю о чем говорю.