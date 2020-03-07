В Новосибирске пройдет фестиваль против домашнего насилия. Рассказываем, что там будет и почему нужно сходить

На фестивале будут не только лекции, но и вечеринки — они пройдут в Woody Bar

В праздничные выходные 7, 8 и 9 марта в Новосибирске пройдет фестиваль против домашнего насилия «Не виновата». Публикуем программу и рассказываем, почему стоит сходить.

Как указано на странице фестиваля «ВКонтакте», «Не виновата» — это международная благотворительная акция против домашнего насилия. К участию в акции подключились около 40 городов из разных стран мира. По словам организаторов, все деньги, собранные на фестивале в Новосибирске, пойдут в кризисный центр «Верба» в помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Подобная акция проходила в городе в прошлом году, тогда организаторы провели несколько лекций. Одна из организаторок, фем-активистка Саша Морис участвует в проведении эту акцию второй год подряд:



— В этом году мероприятий запланировано на три дня: лекции, рок- и панк-концерт, вечеринки, обсуждение фильма «Женщина», форум-театр и перформанс. В прошлом году мы скромно организовали только лекторий. Важно привлекать внимание к теме домашнего насилия, против которого в России до сих пор нет закона, а в более, чем 100 странах есть, — рассказала Саша Морис.



Публикуем программу трех дней фестиваля. Не некоторые мероприятия есть возрастные ограничения — на форум-театр (16+) и перфоманс (18+).