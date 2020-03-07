В Новосибирске пройдет фестиваль против домашнего насилия. Рассказываем, что там будет и почему нужно сходить

1
7 марта
Уже сегодня, 7 марта, в 15 часов в Мастерской Крикливого и Панькова lab4dram организуют лекторий, где активистки расскажут об истории 8 марта, ситуации с домашним насилием в России сейчас и о том, почему в насилии не виновата жертва. Кроме того, на лектории будет психолог, который расскажет, как помочь себе во время стресса или в трудной ситуации.
На мероприятия в Мастерской Крикливого и Панькова нужно регистрироваться заранее.
После лекций желающие могут пойти на вечеринку в Woody Bar. Цена за вход: 100 рублей — эти деньги тоже пойдут в кризисный центр.
2
8 марта
8 марта участники фестиваля смогут посмотреть фильм «Женщина» в «Победе». Его покажут до премьеры, которая запланирована на лето 2020 года. Так будет только в трёх городах России — Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге.
— Фильм «Женщина» – всемирный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Героини проекта делятся историями на темы материнства, образования, брака и финансовой независимости, говорят о менструации и сексуальности, — указано на сайте «Победы». Показ фильма пройдёт с обсуждением с психологом Светланой Лысенко, одной из организаторов фестиваля Сашей Морис и журналистом Еленой Климовой.
Билет на фильм стоит 350 рублей, и вам стоит поторопиться, если вы решили идти — свободных мест почти не осталось.
В 20 часов в Мастерской Крикливого и Панькова пройдет перформанс «Я забыла» от режиссёра Полины Кардымон.
После него, пройдёт концерт альтернативной музыки в Woody Bar с участием групп «ЛЕМ», «Меньше Трёх», Hale de Mars, «Незнак» и певицы Марии Ерфиловой. Желающие могут остаться на вечеринку после. Вход на концерт и вечеринку платный.
3
9 марта
В 18 часов Мастерской Крикливого и Панькова пройдет форум-театр «Сила ≠ Насилие» от Варвары Поповой. А уже в 19 часов можно будет расслабиться на панк-концерте в Woody Bar. В этот вечер выступят «Исполнитель Приговора», «Зачарованные» (Томск), «Гекельберри» и Fleshwar.
4
Почему стоит пойти?
В Новосибирске редко происходит что-то подобное. Литературный фестиваль «Новая книга» осенью, редкие перфомансы, новый фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» — пожалуй, все. Поэтому не стоит упускать возможность провести выходные интересно и весело (а ещё полезно).
Узнать больше о домашнем насилии. По данным проекта «Правовая инициатива» каждый год в России в результате домашнего насилия погибает около 14 тысяч женщин, а 36 тысяч – ежедневно терпят побои. НГС регулярно рассказывает об ужасных историях, которые случались с сибирячками. С этим можно бороться. Как — расскажут на фестивале.
Повеселиться. Каждый день фестиваля будут проходить вечеринки и концерты — самое время выползти из зимней спячки и оторваться.
Сделать доброе дело. Мероприятие благотворительное! Все деньги с концертов и вечеринок пойдут в кризисный центр. Кроме того, на всех встречах будет возможность сделать free donation — то есть пожертвовать любую сумму в жертвам домашнего насилия.