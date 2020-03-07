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Город События

В Новосибирске пройдет фестиваль против домашнего насилия. Рассказываем, что там будет и почему нужно сходить

Публикуем программу трехдневного фестиваля

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На фестивале будут не только лекции, но и вечеринки&nbsp;— они пройдут в Woody Bar

На фестивале будут не только лекции, но и вечеринки — они пройдут в Woody Bar

В праздничные выходные 7, 8 и 9 марта в Новосибирске пройдет фестиваль против домашнего насилия «Не виновата». Публикуем программу и рассказываем, почему стоит сходить.

Как указано на странице фестиваля «ВКонтакте», «Не виновата» — это международная благотворительная акция против домашнего насилия. К участию в акции подключились около 40 городов из разных стран мира. По словам организаторов, все деньги, собранные на фестивале в Новосибирске, пойдут в кризисный центр «Верба» в помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Подобная акция проходила в городе в прошлом году, тогда организаторы провели несколько лекций. Одна из организаторок, фем-активистка Саша Морис участвует в проведении эту акцию второй год подряд:


— В этом году мероприятий запланировано на три дня: лекции, рок- и панк-концерт, вечеринки, обсуждение фильма «Женщина», форум-театр и перформанс. В прошлом году мы скромно организовали только лекторий. Важно привлекать внимание к теме домашнего насилия, против которого в России до сих пор нет закона, а в более, чем 100 странах есть, — рассказала Саша Морис.

Публикуем программу трех дней фестиваля. Не некоторые мероприятия есть возрастные ограничения — на форум-театр (16+) и перфоманс (18+).

1

7 марта

Уже сегодня, 7 марта, в 15 часов в Мастерской Крикливого и Панькова lab4dram организуют лекторий, где активистки расскажут об истории 8 марта, ситуации с домашним насилием в России сейчас и о том, почему в насилии не виновата жертва. Кроме того, на лектории будет психолог, который расскажет, как помочь себе во время стресса или в трудной ситуации.

На мероприятия в Мастерской Крикливого и Панькова нужно регистрироваться заранее.

После лекций желающие могут пойти на вечеринку в Woody Bar. Цена за вход: 100 рублей — эти деньги тоже пойдут в кризисный центр.

2

8 марта

8 марта участники фестиваля смогут посмотреть фильм «Женщина» в «Победе». Его покажут до премьеры, которая запланирована на лето 2020 года. Так будет только в трёх городах России — Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге.

— Фильм «Женщина» – всемирный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Героини проекта делятся историями на темы материнства, образования, брака и финансовой независимости, говорят о менструации и сексуальности, — указано на сайте «Победы». Показ фильма пройдёт с обсуждением с психологом Светланой Лысенко, одной из организаторов фестиваля Сашей Морис и журналистом Еленой Климовой.

Билет на фильм стоит 350 рублей, и вам стоит поторопиться, если вы решили идти — свободных мест почти не осталось.

В 20 часов в Мастерской Крикливого и Панькова пройдет перформанс «Я забыла» от режиссёра Полины Кардымон.

После него, пройдёт концерт альтернативной музыки в Woody Bar с участием групп «ЛЕМ», «Меньше Трёх», Hale de Mars, «Незнак» и певицы Марии Ерфиловой. Желающие могут остаться на вечеринку после. Вход на концерт и вечеринку платный.

3

9 марта

В 18 часов Мастерской Крикливого и Панькова пройдет форум-театр «Сила ≠ Насилие» от Варвары Поповой. А уже в 19 часов можно будет расслабиться на панк-концерте в Woody Bar. В этот вечер выступят «Исполнитель Приговора», «Зачарованные» (Томск), «Гекельберри» и Fleshwar.

4

Почему стоит пойти?

В Новосибирске редко происходит что-то подобное. Литературный фестиваль «Новая книга» осенью, редкие перфомансы, новый фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» — пожалуй, все. Поэтому не стоит упускать возможность провести выходные интересно и весело (а ещё полезно).

Узнать больше о домашнем насилии. По данным проекта «Правовая инициатива» каждый год в России в результате домашнего насилия погибает около 14 тысяч женщин, а 36 тысяч – ежедневно терпят побои. НГС регулярно рассказывает об ужасных историях, которые случались с сибирячками. С этим можно бороться. Как — расскажут на фестивале.

Повеселиться. Каждый день фестиваля будут проходить вечеринки и концерты — самое время выползти из зимней спячки и оторваться.

Сделать доброе дело. Мероприятие благотворительное! Все деньги с концертов и вечеринок пойдут в кризисный центр. Кроме того, на всех встречах будет возможность сделать free donation — то есть пожертвовать любую сумму в жертвам домашнего насилия.

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8 мартафестивалькиноконцертвыходные
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КОММЕНТАРИИ (16)

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7 мар 2020 в 14:12

Я против фестиваля. За насилие можно наказывать в рамках существующих законов.

Гость
7 мар 2020 в 14:16

Проблема в том, что женщины ищут альфачей.
Когда женщина сталкивается с насилием она думает, что сможет его изменить, но это невозможно.
Поэтому надо прежде всего женщинам быть разборчивее при выборе мужа.
Если что-то не устраивает - разводится, но не пытаться манипулировать.

7 мар 2020 в 14:24

Очередная фем-активистка хочет поднять бабла на хайпе.