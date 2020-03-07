Школьница из Барабинска без музыки спела Padam Эдит Пиаф и попала в команду Гагариной на «Голосе»

Девочка исполнила народную песню «Я на горку шла» Фото: 1tv.ru

В эту пятницу на Первом канале вышел новый выпуск музыкального шоу «Голос.Дети». Там выступила 13-летняя школьница из Барабинска Новосибирской области Екатерина Кретова. Перед выступлением Екатерина рассказала ведущему шоу Дмитрию Нагиеву, что занимается вокалом с 5 лет. — В свободное время увлекаюсь рисованием, также пробую писать песни, в основном, о любви. Сама никогда не влюблялась, но знаю, что такое любовь, и думаю, я когда-нибудь встречу своего принца на белом коне, — рассказала девочка.

Екатерина выступала в традиционном русском костюме и исполнила народную песню «Я на горку шла». Однако девочка заверила, что её репертуар не ограничивается народными песнями и исполнила песню Padam Эдит Пиаф а капелла. Выступление маленькой певицы поразило всех экспертов, особенно Полину Гагарину — она взяла Екатерину в свою команду.

В интервью перед выступлением Екатерина рассказала, что главное перед выходом на сцену — это собраться с силами Фото: 1tv.ru

Кроме того, судей впечатлили длинные косы девочки — Валерий Меладзе и Полина Гагарина несколько раз спросили, настоящие ли они. Поддержать девочку кроме родителей и близких пришла депутат Государственной думы от Новосибирской и Томской областей Вера Ганзя, которая тоже родилась в Барабинске. Ганзя отметила, что Екатерина Кретова — настоящий талант.

Полина Гагарина выбрала Катю в свою команду Фото: 1tv.ru