Школьница из Барабинска без музыки спела Padam Эдит Пиаф и попала в команду Гагариной на «Голосе»

В эту пятницу на Первом канале вышел новый выпуск музыкального шоу «Голос.Дети». Там выступила 13-летняя школьница из Барабинска Новосибирской области Екатерина Кретова.
Перед выступлением Екатерина рассказала ведущему шоу Дмитрию Нагиеву, что занимается вокалом с 5 лет.
— В свободное время увлекаюсь рисованием, также пробую писать песни, в основном, о любви. Сама никогда не влюблялась, но знаю, что такое любовь, и думаю, я когда-нибудь встречу своего принца на белом коне, — рассказала девочка.
Екатерина выступала в традиционном русском костюме и исполнила народную песню «Я на горку шла». Однако девочка заверила, что её репертуар не ограничивается народными песнями и исполнила песню Padam Эдит Пиаф а капелла. Выступление маленькой певицы поразило всех экспертов, особенно Полину Гагарину — она взяла Екатерину в свою команду.
Кроме того, судей впечатлили длинные косы девочки — Валерий Меладзе и Полина Гагарина несколько раз спросили, настоящие ли они.
Поддержать девочку кроме родителей и близких пришла депутат Государственной думы от Новосибирской и Томской областей Вера Ганзя, которая тоже родилась в Барабинске. Ганзя отметила, что Екатерина Кретова — настоящий талант.
В ноябре мы писали о выступлении на «Голосе» другой сибирячки, Валерии Мироновой. Тогда девушка перепела Леди Гагу и к ней повернулись все судьи.
Певица родилась в Якутии, но в 16 лет переехала в Новосибирск и поступила в музыкальный колледж. НГС побеседовал с Валерией и узнал пять интересных фактов о ней.