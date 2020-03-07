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Развлечения

Школьница из Барабинска без музыки спела Padam Эдит Пиаф и попала в команду Гагариной на «Голосе»

Поддержать певицу пришла депутат Госдумы Вера Ганзя

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Девочка исполнила&nbsp;народную песню «Я на горку шла»

Девочка исполнила народную песню «Я на горку шла»

В эту пятницу на Первом канале вышел новый выпуск музыкального шоу «Голос.Дети». Там выступила 13-летняя школьница из Барабинска Новосибирской области Екатерина Кретова.

Перед выступлением Екатерина рассказала ведущему шоу Дмитрию Нагиеву, что занимается вокалом с 5 лет.

— В свободное время увлекаюсь рисованием, также пробую писать песни, в основном, о любви. Сама никогда не влюблялась, но знаю, что такое любовь, и думаю, я когда-нибудь встречу своего принца на белом коне, — рассказала девочка.

Екатерина выступала в традиционном русском костюме и исполнила народную песню «Я на горку шла». Однако девочка заверила, что её репертуар не ограничивается народными песнями и исполнила песню Padam Эдит Пиаф а капелла. Выступление маленькой певицы поразило всех экспертов, особенно Полину Гагарину — она взяла Екатерину в свою команду.

В интервью перед выступлением Екатерина рассказала, что главное перед выходом на сцену — это собраться с силами&nbsp;

В интервью перед выступлением Екатерина рассказала, что главное перед выходом на сцену — это собраться с силами 

Кроме того, судей впечатлили длинные косы девочки — Валерий Меладзе и Полина Гагарина несколько раз спросили, настоящие ли они.

Поддержать девочку кроме родителей и близких пришла депутат Государственной думы от Новосибирской и Томской областей Вера Ганзя, которая тоже родилась в Барабинске. Ганзя отметила, что Екатерина Кретова — настоящий талант.

Полина Гагарина выбрала Катю в свою команду&nbsp;

Полина Гагарина выбрала Катю в свою команду 

В ноябре мы писали о выступлении на «Голосе» другой сибирячки, Валерии Мироновой. Тогда девушка перепела Леди Гагу и к ней повернулись все судьи.

Певица родилась в Якутии, но в 16 лет переехала в Новосибирск и поступила в музыкальный колледж. НГС побеседовал с Валерией и узнал пять интересных фактов о ней.

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первый канал«Голос. Дети»шоумузыка
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КОММЕНТАРИИ (31)

Андрей
7 мар 2020 в 12:18

Баста - это который активно поддерживал поднятие пенсионного возраста?

7 мар 2020 в 12:19

В Барабинске то конечно, там только петь и пить. )

Гость
7 мар 2020 в 12:07

Совершенно случайно переключил телевизор в тот момент, когда она выступала.
Лично мне показалось, что у девочки талант.