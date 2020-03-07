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В утреннем небе Новосибирска заметили световые столбы — показываем фото, если вы проспали

Показываем фотографии завораживающего явления

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Световые столбы плавно меняли цвет и положение

Световые столбы плавно меняли цвет и положение

Рано утром 7 марта в небе над Новосибирском заметили световые столбы, которые напомнили горожанам северное сияние.

Оптическое явление заметили в районе улицы Петухова:

— Сегодня около 6 утра в районе наблюдал явление, очень похожее на северное сияние. Световые столбы плавно меняли положение и цвет, к сожалению успел сделать только пару фото, — рассказал читатель НГС.

Как ранее объясняла корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм, такие световые столбы возникают при перепаде температур.

Явление напомнило горожанам северное сияние

Явление напомнило горожанам северное сияние

Если вы тоже стали свидетелями редкого явления в небе, присылайте видео в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

А в январе в новосибирском небе заметили ещё одно красивое оптическое явление. Над морозным городом возникло гало. Фотографии можно посмотреть тут.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
7 мар 2020 в 11:45

Очень красиво, мы 2 старых Гомосека Новосибирска, я и Паша любим гулять по городу рано утром, и мы это видели, так красиво, нам так понравилось, мы прямо смеялись как дети от такой красоты и взявшись за руки прыгали от счастья и умиления, как когда-то в дни нашей далёкой молодости.😉

с богаткова
7 мар 2020 в 11:32

Сегодня с утра поехал с проверкой охранников в свое частное охранное предприятие, только я сел в бугатти тайп атлантик 1936 г.в., как увидел световые столбы, сначала подумал что у меня галлюцинации, но теперь понимаю что не я один видел это "северное сияние"!

Фото пользователя
7 мар 2020 в 11:44

Нуууу.... чё не разбудили-то???