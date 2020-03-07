В утреннем небе Новосибирска заметили световые столбы — показываем фото, если вы проспали

Рано утром 7 марта в небе над Новосибирском заметили световые столбы, которые напомнили горожанам северное сияние.
Оптическое явление заметили в районе улицы Петухова:
— Сегодня около 6 утра в районе наблюдал явление, очень похожее на северное сияние. Световые столбы плавно меняли положение и цвет, к сожалению успел сделать только пару фото, — рассказал читатель НГС.
Как ранее объясняла корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм, такие световые столбы возникают при перепаде температур.
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А в январе в новосибирском небе заметили ещё одно красивое оптическое явление. Над морозным городом возникло гало. Фотографии можно посмотреть тут.