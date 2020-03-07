Пьяная девушка за рулем «Субару» влетела в Газель на Станиславского

Утром 7 марта в Ленинском районе Новосибирска девушка за рулем Subaru Legacy влетела в Газель. Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, автомобилистка была пьяна:

— Девушка-водитель 1990 года рождения на автомобиле Subaru Legacy двигалась по улице Станиславского со стороны улицы Котовского в сторону Площади Труда в пути следования совершил столкновение с автомобилем ГАЗель. У девушки присутствуют признаки алкогольного опьянения, — рассказали в ГИБДД

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.