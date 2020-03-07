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Пьяная девушка за рулем «Субару» влетела в Газель на Станиславского

На месте работает экипаж ГИБДД

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От удара у машины выбило лобовое стекло

От удара у машины выбило лобовое стекло

Утром 7 марта в Ленинском районе Новосибирска девушка за рулем Subaru Legacy влетела в Газель. Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, автомобилистка была пьяна:

— Девушка-водитель 1990 года рождения на автомобиле Subaru Legacy двигалась по улице Станиславского со стороны улицы Котовского в сторону Площади Труда в пути следования совершил столкновение с автомобилем ГАЗель. У девушки присутствуют признаки алкогольного опьянения, — рассказали в ГИБДД

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Девушка-водитель была пьяна&nbsp;

Девушка-водитель была пьяна 

На прошлых выходных в Первомайском районе нетрезвый водитель Ford Focus с признаками алкогольного опьянения врезался в ВАЗ-2107. От полученных травм его 22-летняя пассажирка скончалась.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
7 мар 2020 в 10:47

С 8 марта девушку 😆😆😆😆😆😆

7 мар 2020 в 10:56

30 лет и все девушка...печаль.

Иван
7 мар 2020 в 10:50

Девушки трезвыми за руль не садятся. Ведь трезвая девушка не станет позорить себя и своего парня. 👍