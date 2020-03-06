В Новосибирске изменяют реже, чем в других крупных городах России

Независимая исследовательская компания Zoom market составила рейтинг самых «неверных» городов России. Новосибирск расположился в самом конце списка. Авторы исследования опросили в личном интервью 2880 человек в 24 городах страны.

Участникам опроса задавали три вопроса. Им предлагалось ответить, считают ли они, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью, осуждают ли они измены женатых людей и изменяли ли они своему партнеру.



— 94% респондентов попавших в выборку считают, что супружеская верность остаётся для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей, которые изменяли своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами допускали адюльтер, — сообщили авторы исследования.

