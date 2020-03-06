7 марта суббота
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 66.19
eur 73.68
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 66.19
eur 73.68

Все новости

Все новости
Город

В Новосибирске изменяют реже, чем в других крупных городах России

Столица Сибири заняла последнее место в рейтинге самых «неверных» городов РФ

582
28 Обсудить

Поделиться

Первое место в рейтинге занял Сочи

Первое место в рейтинге занял Сочи

Независимая исследовательская компания Zoom market составила рейтинг самых «неверных» городов России. Новосибирск расположился в самом конце списка. Авторы исследования опросили в личном интервью 2880 человек в 24 городах страны.

Участникам опроса задавали три вопроса. Им предлагалось ответить, считают ли они, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью, осуждают ли они измены женатых людей и изменяли ли они своему партнеру.

— 94% респондентов попавших в выборку считают, что супружеская верность остаётся для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей, которые изменяли своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами допускали адюльтер, — сообщили авторы исследования.

Согласно опросу, самыми неверными оказались жители Сочи, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В начале февраля Новосибирск занял 2-е место в рейтинге самых скромных городов России.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

рейтингрейтинг городов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (28)

Фото пользователя
6 мар 2020 в 23:44

Надеюсь и верю в граждан новосибирцев. Опять же,моя наука не проходит даром. Уже почти два года здесь трещу о семейных ценностях и верности в браке....Будьте людьми -цените своих супругов, не изменяйте!

7 мар 2020 в 00:04

Очевидно же.
Это в связано с самыми низкими зарплатами у нас, среди "неверных" городов.

Фото пользователя
6 мар 2020 в 23:42

Очередной опрос мимо меня (