В Дзержинском районе водитель «Субару» сбил 17-летнего подростка

Утром в пятницу, 6 марта, в Дзержинском районе Новосибирска иномарка сбила подростка, который переходил дорогу.
— В 12:40 водитель 1997 года рождения на автомобиле Subaru Forester следовал по улице проспект Дзержинского со стороны улицы Кошурникова с левым поворотом на улицу Красина в сторону улицы Промышленная, у дома 1/4 по улице проспект Дзержинского совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.
Подросток доставлен в больницу с переломом левой ноги.
Вчера вечером, 5 марта, автомобиль Lexus GX 470 сбил 12-летнего мальчика в Плющихинском жилмассиве. Водитель сам оказал помощь пострадавшему и отвёз его в больницу.