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В Дзержинском районе водитель «Субару» сбил 17-летнего подростка

Парня доставили в больницу с переломом левой ноги

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Подросток переходил дорогу в зоне&nbsp;нерегулируемого пешеходного перехода

Подросток переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

Утром в пятницу, 6 марта, в Дзержинском районе Новосибирска иномарка сбила подростка, который переходил дорогу.

— В 12:40 водитель 1997 года рождения на автомобиле Subaru Forester следовал по улице проспект Дзержинского со стороны улицы Кошурникова с левым поворотом на улицу Красина в сторону улицы Промышленная, у дома 1/4 по улице проспект Дзержинского совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Подросток доставлен в больницу с переломом левой ноги.

Вчера вечером, 5 марта, автомобиль Lexus GX 470 сбил 12-летнего мальчика в Плющихинском жилмассиве. Водитель сам оказал помощь пострадавшему и отвёз его в больницу.

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КОММЕНТАРИИ (4)

:))
6 мар 2020 в 22:13

Жаль мальчика, но я сейчас отправил деньги в приют. Теперь жду фото от медсестры.

с богаткова
6 мар 2020 в 22:11

у детей переломы быстро заживают.

с богаткова
6 мар 2020 в 22:11

На Богаткова не быаает дтп.