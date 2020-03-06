Тройное ДТП в Ленинском районе — пострадали два ребёнка

Сегодня днем, 6 марта, в 14:00 в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Allion, Nissan Primera и Honda на улице Титова. В аварии пострадали 11-месячная девочка и 9-летний мальчик.



30-летняя девушка-водитель ехала на автомобиле Toyota Allion по улице Титова со стороны улицы Троллейной в сторону улицы Пермской.

— В пути следования она совершила столкновение в заднюю часть автомобиля Nissan Primera, который двигался в попутном направлении впереди. Он также совершил столкновение с впередиидущим автомобилем Honda. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров Toyota Allion — 11-месячная девочка, которая находилась впереди в автокресле, и 9-летний мальчик, который был пристегнут штатным ремнем безопасности на заднем сидении, — рассказал инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

