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Тройное ДТП в Ленинском районе — пострадали два ребёнка

Оба ребёнка доставлены в больницу с травмами головы

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Двое несовершеннолетних пострадавших — пассажиры Toyota Allion

Двое несовершеннолетних пострадавших — пассажиры Toyota Allion

Сегодня днем, 6 марта, в 14:00 в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Allion, Nissan Primera и Honda на улице Титова. В аварии пострадали 11-месячная девочка и 9-летний мальчик.

30-летняя девушка-водитель ехала на автомобиле Toyota Allion по улице Титова со стороны улицы Троллейной в сторону улицы Пермской.

— В пути следования она совершила столкновение в заднюю часть автомобиля Nissan Primera, который двигался в попутном направлении впереди. Он также совершил столкновение с впередиидущим автомобилем Honda. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров Toyota Allion — 11-месячная девочка, которая находилась впереди в автокресле, и 9-летний мальчик, который был пристегнут штатным ремнем безопасности на заднем сидении, — рассказал инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Детей доставили в больницу с травмами головы.

В феврале в Заельцовском районе Новосибирска ВАЗ столкнулся с КАМАЗом. Двоих детей-пассажиров автомобиля ВАЗ госпитализировали с ушибами внутренних органов брюшной полости.

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ДТПДети пострадалиГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (17)

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6 мар 2020 в 20:50

пялилась в телефон 146%.

6 мар 2020 в 20:45

Причина банальная, не справились с управлением, а почему, а потомучто в японохламе управление отсутствует впринципе.

6 мар 2020 в 20:42

Пострадавшим выздоровления, а так картинка красивая, японохлам во всей красе.