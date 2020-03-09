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Недвижимость Обзор

Как живут миллионеры: в Новосибирске продают квартиру с хамамом и галактической люстрой — смотрим фото

Такая квартира в элитном жилом комплексе обойдётся в 43 миллиона рублей

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Такая необычная люстра, напоминающая созвездия, висит на кухне

Такая необычная люстра, напоминающая созвездия, висит на кухне

Одна из самых дорогих квартир в Новосибирске продается в элитном жилом комплексе Milk House на Урицкого, 6. Владельцы надеются выручить за неё 43 миллиона рублей: внутри четырехкомнатной квартиры площадью 170 «квадратов» есть всё, даже хамам и галактическая люстра, как будто бы состоящая из нескольких созвездий.

В объявлении, размещённом на сайте N1.RU, перечисляются привилегии дома: закрытая территория и двор без машин, современный ландшафт придомовой территории, охрана, подземный паркинг с возможностью спуска в лифте на парковку.

Так выглядит дом снаружи

Так выглядит дом снаружи

Всё сделано в стиле хай-тек&nbsp;

Всё сделано в стиле хай-тек 

В квартире два балкона, высота потолков — чуть больше трёх метров. Кухня и гостиная разделены стеклянной перегородкой. В квартире есть два балкона с подогревом пола, два санузла, два встроенных шкафа-купе в комнате и две гардеробных, одна из которых проходная — в спальне. Есть встроенная прихожая.

Автор объявления уверяет, что в квартире сделано многоуровневое освещение из новейших технологий

Автор объявления уверяет, что в квартире сделано многоуровневое освещение из новейших технологий

Так выглядит детская

Так выглядит детская

В спальне есть стеклянная затемняемая стена, за которой находятся душ, хамам и туалет

В спальне есть стеклянная затемняемая стена, за которой находятся душ, хамам и туалет

— В квартире выполнен дизайн-проект в стиле хай-тек, проект детально продуман, чтобы оставаться в тренде много лет; плитка в санузлах и кухне из натурального камня; пол и некоторые стены отделаны деревом орех. Покупателю в подарок мебель и техника премиум-класса: итальянский диван и ковер Baxter, бытовая техника немецкой фирмы Miele, телевизоры с жидкими кристаллами К1 и так далее, — описывается в объявлении.

В квартире&nbsp;четыре кондиционера

В квартире четыре кондиционера

В квартире даже есть собственный хамам

В квартире даже есть собственный хамам

Везде сделана&nbsp;современная система вентиляции и климата&nbsp;

Везде сделана современная система вентиляции и климата 

Недавно НГС публиковал обзор роскошных и безумно дорогих коттеджей в Новосибирске.

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КОММЕНТАРИИ (36)

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9 мар 2020 в 09:07

А сколько эта квартира стоила на этапе сдачи жилья? Ну пусть миллионов 10. Вот такая ей цена и есть.

Гость
9 мар 2020 в 09:26

Давайте рассуждать логически. За эти деньги можно купить дом большой в Калифорнии, Испании, Франции, ИТалии. Там всегда тепло и приятно жить. Какой дурак попрётся в зону, где 6 месяцев зима? Зачем? Сдавать? Опять же не отобъются эти миллионы никогда. Проект убыточен заведомо. Он неокупаем ни при каких условиях.

9 мар 2020 в 09:16

Молодцы умеют жить , но стоит это 15 мил.