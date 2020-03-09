Как живут миллионеры: в Новосибирске продают квартиру с хамамом и галактической люстрой — смотрим фото

Одна из самых дорогих квартир в Новосибирске продается в элитном жилом комплексе Milk House на Урицкого, 6. Владельцы надеются выручить за неё 43 миллиона рублей: внутри четырехкомнатной квартиры площадью 170 «квадратов» есть всё, даже хамам и галактическая люстра, как будто бы состоящая из нескольких созвездий.



В объявлении, размещённом на сайте N1.RU, перечисляются привилегии дома: закрытая территория и двор без машин, современный ландшафт придомовой территории, охрана, подземный паркинг с возможностью спуска в лифте на парковку.