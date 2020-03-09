Как живут миллионеры: в Новосибирске продают квартиру с хамамом и галактической люстрой — смотрим фото

Одна из самых дорогих квартир в Новосибирске продается в элитном жилом комплексе Milk House на Урицкого, 6. Владельцы надеются выручить за неё 43 миллиона рублей: внутри четырехкомнатной квартиры площадью 170 «квадратов» есть всё, даже хамам и галактическая люстра, как будто бы состоящая из нескольких созвездий.
В объявлении, размещённом на сайте N1.RU, перечисляются привилегии дома: закрытая территория и двор без машин, современный ландшафт придомовой территории, охрана, подземный паркинг с возможностью спуска в лифте на парковку.
В квартире два балкона, высота потолков — чуть больше трёх метров. Кухня и гостиная разделены стеклянной перегородкой. В квартире есть два балкона с подогревом пола, два санузла, два встроенных шкафа-купе в комнате и две гардеробных, одна из которых проходная — в спальне. Есть встроенная прихожая.
— В квартире выполнен дизайн-проект в стиле хай-тек, проект детально продуман, чтобы оставаться в тренде много лет; плитка в санузлах и кухне из натурального камня; пол и некоторые стены отделаны деревом орех. Покупателю в подарок мебель и техника премиум-класса: итальянский диван и ковер Baxter, бытовая техника немецкой фирмы Miele, телевизоры с жидкими кристаллами К1 и так далее, — описывается в объявлении.
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