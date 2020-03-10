Коронавирусу вопреки: смотрим новинки женевского автосалона с самым сильным иммунитетом

Об отмене автосалона сообщили за четыре дня до открытия Фото: Gims.swiss

Коронавирус спутал автопрому все карты. Мало того, что останавливаются заводы и перекрываются поставки запчастей, отменилась автомобильная выставка в Женеве — одно из самых значимых автошоу Европы. Мероприятие запретили власти Швейцарии из-за обнаружения заболевших коронавирусом в стране.

Но современные технологии не позволили эпидемии полностью испортить праздник. Пусть показать машины вживую не получилось, некоторые производители перенесли свои презентации в интернет. Смотрим пять крутых новинок «виртуальной Женевы», которые будут интересны россиянам.



Будущее Volkswagen: теперь они любят электромобили Выставка не могла обойтись без электрокаров, ведь европейцы видят в них спасение от глобального изменения климата. Скандал с неэкологичными дизелями Volkswagen вынудил немецкую марку переключиться на «зеленые» технологии, и вот — перед нами первый электрический кроссовер VW под названием ID.4.

Первый электрический кроссовер VW семейства ID Фото: Volkswagen

Пока это предсерийный вариант, но товарная версия 2021 года будет примерно такой же. Появятся как заднеприводные версии с одним электромотором, так и полноприводные — с двумя двигателями на каждой оси. Заявленный запас хода — около 500 километров. Для сравнения, дизельный Volkswagen Tiguan при городском расходе 7,6 л/100 км проезжает на одном баке свыше 800 километров.

Полной зарядки должно хватать на 500 километров Фото: Volkswagen

Спорткар от SKODA: так будет выглядеть новая Octavia

Спортивная SKODA Octavia RS в новом поколении превратилась в гибрид. В автомобиле установлены 1,4-литровый бензиновый ДВС и электромотор, которые в сумме выдают 245 л. с. и 400 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, хотя предыдущей модели на него требовалось 6,8 секунды.

Новая Octavia получила модификацию RS Фото: SKODA

Заряженная Octavia RS в Россию если и придёт, то не сразу, зато обычная Octavia нового поколения будет примерно такой же — нужно только убрать спортивный обвес и огромные колесные диски. Она должна добраться до России к концу 2020 года.

Свежий гибрид оказался медленнее прежней Octavia RS Фото: SKODA

Главный Mercedes Одной из главных премьер автосалона должна была стать обновленная версия Mercedes-Benz E-класса — самой продаваемой модели немецкой марки. В ходе рестайлинга автомобилю поменяли фары и заднюю оптику, чуть переработали бамперы и решетку радиатора, а также заменили руль.

Седаны E-класса будут собирать на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье

Фото: Daimler

Больше внимания уделили электронике. Например, теперь машина умеет самостоятельно изменять скорость на основе информации о дорожной ситуации. Также она научилась во время стоянки предупреждать о едущих сзади автомобилях, чтобы пассажиры не открывали дверь. Кстати, чуть ранее похожая функция появилась у Hyundai.

Вместе с седаном обновился универсал, в том числе — внедорожный All-Terrain Фото: Daimler

Маленький и «доступный» Audi Audi показала новое поколение хэтчбека A3. Помимо иного кузова модель получила улучшенную аэродинамику и шумоизоляцию, более вместительный багажник и полностью новое рабочее пространство. Там появились крупный экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, проекционный дисплей и новый руль.

Новинка стала технологичнее, но вопреки моде сохранила кнопки в салоне Фото: Audi

Среди современных опций — система автономного вождения второго уровня. Это означает, что машина способна самостоятельно ехать по автомагистрали, но водитель должен быть на чеку и ни в коем случае не отвлекаться от дороги. Полноценный автопилот относится к четвертому и пятому уровням, но транспортных средств с ним пока не существует.

Хэтчбек стал чуть крупнее и вместительнее Фото: Audi

Тюнинг Brabus Закончим список еще одним «Мерседесом», но не обычным, а тюнингованным в ателье Brabus. Они взяли стандартный Mercedes-AMG G 63 и сделали из него пикап Brabus 800 Adventure XLP, основная особенность которого — портальные мосты, обеспечивающие лучшую проходимость.

Внедорожнику накинули сверху 215 л. с. Фото: Brabus

Также специалисты расширили колесную базу (+500 мм), увеличили дорожный просвет (до 490 мм) и, конечно, доработали двигатель. В результате стандартный 4,0-литровый V8 стал развивать 800 л. с. и 1000 Нм вместо 585 л. с. и 850 Нм.

Его главная особенность — портальные мосты Фото: Brabus