Игра перешла в Новосибирск: следим за третьим матчем серии «Автомобилист» — «Сибирь» в режиме онлайн

К слову о мотивации. «Сибири» тоже есть к чему стремиться. Оформить сухую серию с «Автомобилистом» — тоже довольно весомый аргумент, да и проигрывать дома новосибирцам не хотелось бы. Посмотрим, чем всё кончится.
Очень уверенно на домашнем льду играет «Сибирь». Гостям приходится прилагать больше усилий, чтобы забрать и удержать шайбу.
У гостей сегодня мотивация на победу откровенно сильнее. Не забросить на одной шайбы за два матча в серии, которая играется до четырёх побед — это опасно.
Ответная атака хозяев. Коварж на месте.
Тут же Холланд сумел бросить по воротам Сятери.
Начинаем!
Звучит гимн России. Исполняют его вживую.
А пока можете посмотреть самые эффектные кадры прошедших двух матчей плей-офф.
Вот-вот начнется третий матч. Хоккеисты выходят на лед.
В целом за сезон «Сибирь» и «Автомобилист» встречаются уже в седьмой раз.
В «регулярке» клубы встречались четыре раза, и трижды сильнее были новосибирцы. Екатеринбуржцы проигрывали «Сибири» в октябре со счетом 0:3, во время своей черной полосы, в овертайме проиграли в январе со счетом 3:4 и в феврале проиграли по буллитам со счетом 2:3.
Одолеть «Сибирь» екатеринбуржцы смогли только в четвертом матче, причем это был последний домашний матч «Автомобилиста» в этом сезоне. Игра тогда завершилась со счетом 3:1. В плей-офф, как мы уже отмечали, екатеринбуржцы не победили «Сибирь» ни разу.
Состав «Сибири» на матч
А это состав хозяев.
Пиганович, получивший травму в предыдущем матче, пропускает игру. А на воротах — надежнейший Харри Сятери, который за две встречи не пропустил ни одной шайбы.
Состав «Автомобилиста» на матч
Состав «Автомобилиста» на матч. Ворота защищает Коварж.
Анатолий Голышев и Денис Бодров, которые поехали с командой на выезд, на лед в этой встрече не выйдут.
6 и 8 марта матчи пройдут в Новосибирске.
Две игры первого раунда плей-офф для «Автомобилиста» уже позади. Те игры прошли в Екатеринбурге.
2 марта «Автомобилист» проиграл «Сибири» со счетом 0:2, пропустив вторую шайбу в пустые ворота, а 4 марта игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 0:1.