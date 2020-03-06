Игра перешла в Новосибирск: следим за третьим матчем серии «Автомобилист» — «Сибирь» в режиме онлайн

В целом за сезон «Сибирь» и «Автомобилист» встречаются уже в седьмой раз.

В «регулярке» клубы встречались четыре раза, и трижды сильнее были новосибирцы. Екатеринбуржцы проигрывали «Сибири» в октябре со счетом 0:3, во время своей черной полосы, в овертайме проиграли в январе со счетом 3:4 и в феврале проиграли по буллитам со счетом 2:3.



Одолеть «Сибирь» екатеринбуржцы смогли только в четвертом матче, причем это был последний домашний матч «Автомобилиста» в этом сезоне. Игра тогда завершилась со счетом 3:1. В плей-офф, как мы уже отмечали, екатеринбуржцы не победили «Сибирь» ни разу.

