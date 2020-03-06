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Спорт Онлайн-трансляция

Игра перешла в Новосибирск: следим за третьим матчем серии «Автомобилист» — «Сибирь» в режиме онлайн

Предыдущие два встречи выиграл новосибирский клуб

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ХК «Сибирь» и ХК «Автомобилист» продолжают битву за выход в полуфинал Восточной конференции.

В режиме онлайн следим за тем, как проходит третий матч серии.

Юлия Забайлович

К слову о мотивации. «Сибири» тоже есть к чему стремиться. Оформить сухую серию с «Автомобилистом» — тоже довольно весомый аргумент, да и проигрывать дома новосибирцам не хотелось бы. Посмотрим, чем всё кончится.

Юлия Забайлович

Очень уверенно на домашнем льду играет «Сибирь». Гостям приходится прилагать больше усилий, чтобы забрать и удержать шайбу.

Юлия Забайлович

У гостей сегодня мотивация на победу откровенно сильнее. Не забросить на одной шайбы за два матча в серии, которая играется до четырёх побед — это опасно.

Юлия Забайлович

Ответная атака хозяев. Коварж на месте.

Юлия Забайлович

Тут же Холланд сумел бросить по воротам Сятери.

Юлия Забайлович

Начинаем!

Юлия Забайлович

Звучит гимн России. Исполняют его вживую.

Юлия Забайлович

А пока можете посмотреть самые эффектные кадры прошедших двух матчей плей-офф.

Юлия Забайлович

Вот-вот начнется третий матч. Хоккеисты выходят на лед.

Юлия Забайлович

В целом за сезон «Сибирь» и «Автомобилист» встречаются уже в седьмой раз.

В «регулярке» клубы встречались четыре раза, и трижды сильнее были новосибирцы. Екатеринбуржцы проигрывали «Сибири» в октябре со счетом 0:3, во время своей черной полосы, в овертайме проиграли в январе со счетом 3:4 и в феврале проиграли по буллитам со счетом 2:3.

Одолеть «Сибирь» екатеринбуржцы смогли только в четвертом матче, причем это был последний домашний матч «Автомобилиста» в этом сезоне. Игра тогда завершилась со счетом 3:1. В плей-офф, как мы уже отмечали, екатеринбуржцы не победили «Сибирь» ни разу.

Юлия Забайлович

Состав «Сибири» на матч

А это состав хозяев.

Пиганович, получивший травму в предыдущем матче, пропускает игру. А на воротах — надежнейший Харри Сятери, который за две встречи не пропустил ни одной шайбы.

Юлия Забайлович

Состав «Автомобилиста» на матч

Состав «Автомобилиста» на матч. Ворота защищает Коварж.

Анатолий Голышев и Денис Бодров, которые поехали с командой на выезд, на лед в этой встрече не выйдут.

Юлия Забайлович

6 и 8 марта матчи пройдут в Новосибирске.

Юлия Забайлович

Две игры первого раунда плей-офф для «Автомобилиста» уже позади. Те игры прошли в Екатеринбурге.

2 марта «Автомобилист» проиграл «Сибири» со счетом 0:2, пропустив вторую шайбу в пустые ворота, а 4 марта игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 0:1.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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6 мар 2020 в 19:21

Я уже сделал ставку.

Гость
6 мар 2020 в 19:35

НГС выпускай своего ржаку пидора

Гость
6 мар 2020 в 19:34

Ржака, мразь ты где?