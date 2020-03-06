Утешительный приз на 8 Марта: в новосибирский офис заехал стриптизёр (видео — огонь!)

— Ребята очень подготовились к 8 Марта, — рассказала НГС маркетолог компании Маргарита Ткаченко. — Была куча испытаний для нас, режиссёрская продуманная работа. К сожалению, мы не набрали на главный призы баллов, нам достался утешительный приз. Оказалось, что это стриптизёр.

В эту пятницу, 6 марта, мужчины коммерческого отдела компании «Газойл» в Новосибирске в честь Международного женского дна заказали для своих девушек-коллег стриптизёра.

Главными призами, по словам девушки, должны были стать сертификат в SPA-салон и путёвка на отдых за границей, но конкурсы были подстроены так, что набрать необходимое количество баллов было нереально.



— Специально нам бы так и так стриптиз показали, — уверена Маргарита Ткаченко. — Нам и сами конкурсы понравились. Надо было пройтись на лыжах по кабинету. Или пеленать. Как выяснилось, мало кто из нас умеет пеленать, зато все умеют забивать гвозди.

О том, как в новосибирских офисах празднуют 8 марта, вы можете прочитать в онлайн-репортаже НГС. Хотите ещё мужского стриптиза? Можете посмотреть материал Елены Поляковой про открытие первой стриптиз-школы в Новосибирске.