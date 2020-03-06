6 марта пятница
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 66.19
eur 73.68
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 66.19
eur 73.68

Все новости

Все новости
Весна

Утешительный приз на 8 Марта: в новосибирский офис заехал стриптизёр (видео — огонь!)

Перед тем, как увидеть стриптиз, девушки-менеджеры забивали гвозди и катались по офису на лыжах

1 007
25 Обсудить

Поделиться

Стриптизёр приехал на 8 Марта в компанию «Газойл»

Стриптизёр приехал на 8 Марта в компанию «Газойл»

В эту пятницу, 6 марта, мужчины коммерческого отдела компании «Газойл» в Новосибирске в честь Международного женского дна заказали для своих девушек-коллег стриптизёра.

— Ребята очень подготовились к 8 Марта, — рассказала НГС маркетолог компании Маргарита Ткаченко. — Была куча испытаний для нас, режиссёрская продуманная работа. К сожалению, мы не набрали на главный призы баллов, нам достался утешительный приз. Оказалось, что это стриптизёр.

Участники праздника сняли откровенный танец в офисе на видео.

Стриптиз стал утешительным призом для женского коллектива компании

Главными призами, по словам девушки, должны были стать сертификат в SPA-салон и путёвка на отдых за границей, но конкурсы были подстроены так, что набрать необходимое количество баллов было нереально.

— Специально нам бы так и так стриптиз показали, — уверена Маргарита Ткаченко. — Нам и сами конкурсы понравились. Надо было пройтись на лыжах по кабинету. Или пеленать. Как выяснилось, мало кто из нас умеет пеленать, зато все умеют забивать гвозди.

О том, как в новосибирских офисах празднуют 8 марта, вы можете прочитать в онлайн-репортаже НГС. Хотите ещё мужского стриптиза? Можете посмотреть материал Елены Поляковой про открытие первой стриптиз-школы в Новосибирске.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

8 мартастриптиз
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (25)

Фото пользователя
6 мар 2020 в 19:26

Меня стошнило.Это позорный позор. Мужской стриптиз - тошнотворное зрелище........😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫💩

Худой
6 мар 2020 в 19:23

Самое стремное, что может быть на свете, -
это мужской стриптиз. )

Фото пользователя
6 мар 2020 в 19:26

Сразу видно бесполезность офисного планктона. В рабочее время занимаются ерундой (лыжи по офису и прочее). 80 % сократить, а оставшихся на хоум-офис.
Сразу пробок поубавится.