Город утонет: на смену внезапным морозам в Новосибирск идет резкое потепление

Возможно, эта неделя — последняя в сезоне, когда можно покататься на лыжах. Успевайте!

— 8–9 марта воздушные потоки перестраиваются на северо-западные и западные. Снова идут атлантические потоки с фронтами на фоне пониженного атмосферного давления. Вновь увеличение облачности. Осадки в виде снега и мокрого снега, с порывистым ветром и метелями до 20–23 метров в секунду, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Непривычный для марта мороз, продержавшийся в Новосибирске несколько дней, отступает. Уже в ближайшие дни, прогнозируют синоптики, в город вернется тепло: столбик термометра опустится до нулевой отметки.

После резкого похолодания, по его словам, начнется перестройка на атлантическую циркуляцию.







— Раз идет воздух из Атлантики, то, естественно, ожидается повышение температуры. 9–10 марта уже до -3..-8 градусов по Новосибирской области. В Новосибирске 9 марта повышение до -5 ночью и до -1 градуса днем, — уточнил Ренад Ягудин.



10 и 11 марта синоптики прогнозируют мягкую погоду. Осадки в виде мокрого снега. В дневные часы — оттепель. Согласно данным НГС.ПОГОДА, 10 марта днём воздух прогреется до -3 градусов ночью и до -1 днём. 11 марта температура воздуха также остановится на отметке -1 градус.



Обилие осадков этой зимой и трудности с вывозом снега грозят Новосибирской области серьёзным паводком.



Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГС на крыше Ленина, 12, всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

Как новосибирцы проводят первые весенние дни — мы показывали в 10 снежных фотографиях.