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Весна

Город утонет: на смену внезапным морозам в Новосибирск идет резкое потепление

Изучаем прогноз погоды на короткую рабочую неделю. Что нас ждет после праздников?

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Возможно, эта неделя — последняя в сезоне, когда можно покататься на лыжах. Успевайте!

Возможно, эта неделя — последняя в сезоне, когда можно покататься на лыжах. Успевайте!

Непривычный для марта мороз, продержавшийся в Новосибирске несколько дней, отступает. Уже в ближайшие дни, прогнозируют синоптики, в город вернется тепло: столбик термометра опустится до нулевой отметки.

— 8–9 марта воздушные потоки перестраиваются на северо-западные и западные. Снова идут атлантические потоки с фронтами на фоне пониженного атмосферного давления. Вновь увеличение облачности. Осадки в виде снега и мокрого снега, с порывистым ветром и метелями до 20–23 метров в секунду, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

После резкого похолодания, по его словам, начнется перестройка на атлантическую циркуляцию.


— Раз идет воздух из Атлантики, то, естественно, ожидается повышение температуры. 9–10 марта уже до -3..-8 градусов по Новосибирской области. В Новосибирске 9 марта повышение до -5 ночью и до -1 градуса днем, — уточнил Ренад Ягудин.

10 и 11 марта синоптики прогнозируют мягкую погоду. Осадки в виде мокрого снега. В дневные часы — оттепель. Согласно данным НГС.ПОГОДА, 10 марта днём воздух прогреется до -3 градусов ночью и до -1 днём. 11 марта температура воздуха также остановится на отметке -1 градус.

Обилие осадков этой зимой и трудности с вывозом снега грозят Новосибирской области серьёзным паводком.

Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГС на крыше Ленина, 12, всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

Как новосибирцы проводят первые весенние дни — мы показывали в 10 снежных фотографиях.

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КОММЕНТАРИИ (21)

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8 мар 2020 в 14:20

Локоть будет виноват. 100 %.

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8 мар 2020 в 13:55

Утонет еще как. Резиновые сапоги пора покупать, а то расхватают. Снег не вывозился, не чистился как следует, вот и будем плавать на работу и обратно. Привет мэру!

Ира
8 мар 2020 в 14:04

Если будет резкое потепление то точно поплывём. На этот счёт сказать спасибо Толику