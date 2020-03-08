8 марта воскресенье
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Развлечения Какими редкими вещами владеют новосибирцы Тест

Совсем «сбрендили»: 10 странных объявлений с Avito — угадайте, сколько это стоит (от минилопиков до Ленина)

Давайте проверим, насколько хорошо вы понимаете ценообразование и логику новосибирских продавцов

4 697
33 Обсудить

Поделиться

Мы покопались на Avito и выбрали самые необычные и безумные товары, которые продают новосибирцы — примерьте на себя роль оценщика и попробуйте назвать цену этих лотов

Мы покопались на Avito и выбрали самые необычные и безумные товары, которые продают новосибирцы — примерьте на себя роль оценщика и попробуйте назвать цену этих лотов

На сайте объявлений Avito ежедневно появляются сотни, а то и тысячи предложений о продаже всего на свете — от бутылок советского вермута по цене ипотеки до частей легендарных самолётов, разбившихся в авиакатастрофах. Обо всём этом безумии мы регулярно рассказываем в новостях на нашем сайте, но фантазия продавцов Avito неисчерпаема, а потому никогда не угадаешь, какую диковинную находку можно в очередной раз обнаружить, открывая сайт. В этом тесте мы предлагаем вам угадать цену отдельных лотов с Avito — не спешите прибегать к логике и рациональным рассуждениям, скорее всего, всё это вам не пригодится. Готовы? Поехали!

Для начала разомнёмся на чём-то попроще — вот раритетный шерстяной ковёр, доставшийся владельцу по наследству. Во сколько оцените это сокровище?

Для начала разомнёмся на чём-то попроще — вот раритетный шерстяной ковёр, доставшийся владельцу по наследству. Во сколько оцените это сокровище?

    А теперь к картинам. Сколько, на ваш взгляд, может стоить такая живопись на Avito?

    А теперь к картинам. Сколько, на ваш взгляд, может стоить такая живопись на Avito?

      Ещё одна картина. Холст, масло — во сколько вы её оцените?

      Ещё одна картина. Холст, масло — во сколько вы её оцените?

        А это для закрепления. Снова картина и тот же вопрос — сколько стоит?

        А это для закрепления. Снова картина и тот же вопрос — сколько стоит?

          А этот лот вы, наверняка, только в фильмах видели. Перед вами традиционный музыкальный китайский инструмент гуцинь. Предположите, за сколько его продают на Avito?

          А этот лот вы, наверняка, только в фильмах видели. Перед вами традиционный музыкальный китайский инструмент гуцинь. Предположите, за сколько его продают на Avito?

            А вот, казалось бы, неприметный китайский чайник. Что думаете?

            А вот, казалось бы, неприметный китайский чайник. Что думаете?

              От предметов коллекционирования — к животным. Взгляните на этого карликового кролика-минилопика (порода Minilop). Сколько этот пушистик может стоить?

              От предметов коллекционирования — к животным. Взгляните на этого карликового кролика-минилопика (порода Minilop). Сколько этот пушистик может стоить?

                На Avito выставили на продажу девочку тибетского мастифа, как думаете, за сколько?

                На Avito выставили на продажу девочку тибетского мастифа, как думаете, за сколько?

                  Перед вами бутылка белого муската урожая 1986, какая у неё цена?

                  Перед вами бутылка белого муската урожая 1986, какая у неё цена?

                    Такое можно найти только на Avito — двухметровая алюминиевая статуя вождя пролетариата. Угадайте её цену.

                    Такое можно найти только на Avito — двухметровая алюминиевая статуя вождя пролетариата. Угадайте её цену.

                      По теме

                      Автор

                      оцените материал

                      • ЛАЙК1
                      • СМЕХ6
                      • УДИВЛЕНИЕ0
                      • ГНЕВ0
                      • ПЕЧАЛЬ1

                      Поделиться

                      Поделиться

                      Avitoживотныеискусство
                      Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

                      КОММЕНТАРИИ (33)

                      Гость
                      8 мар 2020 в 13:15

                      Если честно, даже угадывать не стал.Мне такое и даром не нужно.

                      КЫР
                      8 мар 2020 в 13:27

                      — Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна! У меня воз сена сто́ит десять рублей.
                      — Стоить-то оно сто́ит, да никто ж его не покупает.
                      (с) Формула Любви

                      8 мар 2020 в 13:26

                      0 из 10. Видимо далек я от народа... или продавцы от него