Совсем «сбрендили»: 10 странных объявлений с Avito — угадайте, сколько это стоит (от минилопиков до Ленина)

На сайте объявлений Avito ежедневно появляются сотни, а то и тысячи предложений о продаже всего на свете — от бутылок советского вермута по цене ипотеки до частей легендарных самолётов, разбившихся в авиакатастрофах. Обо всём этом безумии мы регулярно рассказываем в новостях на нашем сайте, но фантазия продавцов Avito неисчерпаема, а потому никогда не угадаешь, какую диковинную находку можно в очередной раз обнаружить, открывая сайт. В этом тесте мы предлагаем вам угадать цену отдельных лотов с Avito — не спешите прибегать к логике и рациональным рассуждениям, скорее всего, всё это вам не пригодится. Готовы? Поехали!