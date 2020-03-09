Почти суперлуние: сегодня ночью Луна над Новосибирском будет больше, чем обычно

Луна будет выглядеть немного больше, чем обычно

— Что такое вообще суперлуние? Это когда совпадает полнолуние и максимальное приближение Луны к Земле. То есть Луна вращается по эллипсу, она бывает как дальше, так и ближе от Земли. Так вот, в моменты приближения, бывает, что совпадает полнолуние с этим, — объясняет Виктория.

Ночью с 9 на 10 марта Луна подойдёт к Земле на близкое расстояние, и этот момент совпадёт с полнолунием. Поэтому спутник Земли будет выглядеть больше, чем обычно.

Максимальное приближение Луны к Земле в этом году выпадает на 8 апреля. Но и 9 марта можно будет увидеть спутник Земли, который будет больше обычного, потому что приблизится к Земле на расстояние 357 тысяч 128 километров.

— 9 марта просто совпадает момент приближения с полной Луной, и немножко Луна в процентном соотношении становится больше в полнолуние, — рассказала специалист.

Как только Луна взойдёт 9 марта, она уже будет казаться больше, чем обычно

В прошлый раз Луна близко подходила к Земле в феврале.