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Экономика

Набрали на миллиарды. Как менялась ставка по ипотеке с 2009 года — три любопытные картинки

А вы помните, какой процент приходилось платить за ипотечную квартиру 10 лет назад? Мы помним

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У вас есть ипотека? Расскажите в комментариях, под какой процент вы её брали и выплачиваете сейчас — интересно сравнить, у кого как

У вас есть ипотека? Расскажите в комментариях, под какой процент вы её брали и выплачиваете сейчас — интересно сравнить, у кого как

В 2019 году новосибирцы набрали ипотечных займов на 67 миллиардов рублей — это почти рекорд за последние 10 лет, больше было только годом ранее. Всего, по данным Сибирского ГУ Банка России, в прошлом году жители Новосибирской области оформили 32 тысячи 400 ипотек — это примерно по два миллиона на каждого заемщика.

Как менялись объёмы выданных ипотечных займов с 2009 года и под какую усредненную процентную ставку люди брали эти кредиты — смотрите в нашей инфографике.

Ставка по ипотеке в 2009 году составила 14,83%. До 2011 года она снижалась, а достигнув уровня в 12,06% — снова пошла вверх. Очередное резкое снижение началось в 2015 году. В течение трёх лет средняя ставка постепенно снижалась. К 2018-му она достигла своего минимума — 9,59%. Но за последний год ипотечная ставка выросла на 0,3% и составила 9,89%.

За последние десять лет новосибирцы стали гораздо активнее брать ипотеку. Если в 2009 году ипотечных займов было выдано на 4 миллиарда, то уже в 2018–2019 годах цифра подскочила до 67–70 миллиардов.

Количество ипотечных сделок увеличилось почти в 10 раз (это показано на графике ниже). Если в 2009 году было выдано 3,2 тысячи ипотек, то в прошлом году — 32,4 тысячи. Основной причиной такого спроса банкиры называют снижение ставок.

В национальном бюро кредитных историй подсчитали рекомендованный семейный доход для комфортной выплаты ипотеки. В первом квартале 2020 года эта сумма составляет 60,7 тысячи на семью, что на 9,4% ниже, чем в третьем квартале 2019 года. Тогда он составлял 67 тысяч рублей.

Что будет со ставками по ипотеке после обрушения рубля — рассказываем тут.

До этого НГС публиковал карту и список городов, а также сел и деревень в Новосибирской области, где можно взять сельскую ипотеку под 3% — жильё можно купить даже в высотках неподалеку от Новосибирска (полный список читайте тут).

Вдохновляют и истории сибиряков, которые выплачивают ипотеку под 5%. Как им это удалось и сколько они сэкономили — читайте в этом репортаже.

НГС ищет героев — новосибирцев, которые уже сумели взять сельскую ипотеку по ставке до 3%. Расскажите, куда вы переехали или переезжаете. Ждём ваши истории и контакты для связи на news@ngs.ru с пометкой «Сельская ипотека», а также через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру: 8 982 781-74-07. Или напишите напрямую нашему корреспонденту Елене Гурьяновой.

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ипотекапроцентная ставкажилье
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КОММЕНТАРИИ (25)

11 мар 2020 в 15:27

Вот щас если бахнет хороший кризис, в итоге основная часть ипотечников окажется на улице, а все эти жилмассивы будут как Детройте , а про то что сейчас ипотека 9 процентов, пускай эти сказки у себя в банках и думе рассказывают, фактическая ставка со всеми страховками 13-14 %.

жесткий
11 мар 2020 в 15:56

Ипотека в 2009 это более высокий процент, но ниже стоимость недвижимости и рост зарплат до 2014 года (даже уверенность что они будут расти). Ипотека в 2020 это самый низкий % за 10 лет, но неоправданно высокая стоимость квадрата жилья в поле на месте бывшего золоотвала или пастбища для скота и полнейшая безнадега в плане роста зарплат (опасения что еще и урежут)
Пример из жизни. Товарищ брал ипотеку в 2011 двушку в 50 квадратов. платеж в 14000 и скоро уже закроет ее. Я брал 2 года назад однушку на 20 лет платеж 13000. И выплачу или нет вообще нет уверенности.

Маус
11 мар 2020 в 16:14

Ставка снижается,увеличивается срок. По факту таже двойная переплата. Смысл?