Набрали на миллиарды. Как менялась ставка по ипотеке с 2009 года — три любопытные картинки

У вас есть ипотека? Расскажите в комментариях, под какой процент вы её брали и выплачиваете сейчас — интересно сравнить, у кого как Фото: Ольга Бурлакова

В 2019 году новосибирцы набрали ипотечных займов на 67 миллиардов рублей — это почти рекорд за последние 10 лет, больше было только годом ранее. Всего, по данным Сибирского ГУ Банка России, в прошлом году жители Новосибирской области оформили 32 тысячи 400 ипотек — это примерно по два миллиона на каждого заемщика. Как менялись объёмы выданных ипотечных займов с 2009 года и под какую усредненную процентную ставку люди брали эти кредиты — смотрите в нашей инфографике.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Ставка по ипотеке в 2009 году составила 14,83%. До 2011 года она снижалась, а достигнув уровня в 12,06% — снова пошла вверх. Очередное резкое снижение началось в 2015 году. В течение трёх лет средняя ставка постепенно снижалась. К 2018-му она достигла своего минимума — 9,59%. Но за последний год ипотечная ставка выросла на 0,3% и составила 9,89%.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

За последние десять лет новосибирцы стали гораздо активнее брать ипотеку. Если в 2009 году ипотечных займов было выдано на 4 миллиарда, то уже в 2018–2019 годах цифра подскочила до 67–70 миллиардов. Количество ипотечных сделок увеличилось почти в 10 раз (это показано на графике ниже). Если в 2009 году было выдано 3,2 тысячи ипотек, то в прошлом году — 32,4 тысячи. Основной причиной такого спроса банкиры называют снижение ставок.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

В национальном бюро кредитных историй подсчитали рекомендованный семейный доход для комфортной выплаты ипотеки. В первом квартале 2020 года эта сумма составляет 60,7 тысячи на семью, что на 9,4% ниже, чем в третьем квартале 2019 года. Тогда он составлял 67 тысяч рублей.

Что будет со ставками по ипотеке после обрушения рубля — рассказываем тут. До этого НГС публиковал карту и список городов, а также сел и деревень в Новосибирской области, где можно взять сельскую ипотеку под 3% — жильё можно купить даже в высотках неподалеку от Новосибирска (полный список читайте тут).