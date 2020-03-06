Налоговая служба обнаружила нарушения в сборе денег за въезд на бывшую барахолку

В ответе ФНС, который получил Митрофанов, сказано, что «в результате проверки было установлено нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники». Индивидуальный предприниматель Евгений Владимирович Журавлёв, отмечается в ответе ФНС, будет привлечён к ответственности по части 2 ст. 14.5 Административного кодекса России (штраф от 30 тысяч рублей).

Об итогах налоговой проверки сообщил у себя на странице в Facebook общественник и учредитель проекта SibLeaks Евгений Митрофанов, который обращался туда с запросом.

О новосибирце Михаиле Докукине, который обнаружил платный въезд, где брали только наличные и выдавали странные чеки , НГС рассказал 21 февраля.

Чек, который выдавали на въезде к ТК «Восток» в качестве фискального и ответ администратора «Востока» Михаилу Докукину в интернете

Корреспондент НГС пытался дозвониться до администрации ТК «Восток» по единственному телефону горячей линии, чтобы получить официальный комментарий, но администратор был недоступен. Какие-либо иные контактные телефоны, как и название владельца торгового комплекса, найти нигде не удалось.



Не удалось также найти и контакты Евгения Журавлёва, который, по данным ФНС, осуществляет сбор оплаты за въезд на бывшую барахолку. Ранее в мэрии на запрос, кто является владельцем ТК «Восток», корреспонденту НГС сообщали, что не обладают такой информацией.



Разыскать корреспонденту НГС удалось только депутата горсовета коммуниста Сергея Кальченко, который владеет зданием на территории бывшей барахолки. К истории со сбором денег на въезде к ТК «Восток», уточнил Кальченко, он никакого отношения не имеет.



— Изначально ТК «Восток» вообще был другой комплекс, а у меня было отдельно стоящее здание. Просто потом, после процедур реконструкции и развития комплекса, некоторые здания оказались на одной территории. Где-то они были объединены… И я вот ещё раз говорю: у моих юрлиц не было никаких проверок, и услуг парковки я не оказываю, — пояснил корреспонденту НГС депутат горсовета Сергей Кальченко и добавил, что Евгения Журавлёва он не знает.

