Будущая медсестра из Сибири меняет свои откровенные фото на помощь животным — она объяснила почему

А вы перевели бы деньги на доброе дело в обмен на интимные фото?

Новосибирская студентка озаботилась судьбой животных и придумала способ, как быстро собрать деньги для приютов. Она высылает свои откровенные фото тем людям, которые переведут любую сумму от 100 рублей на благотворительность и подтвердят факт перевода. Деньги уже поступили на счет нескольких приютов — они пойдут на корм и лекарства животным. Но нашлись и те, кто стал обвинять девушку во всех смертных грехах. О своем решении, смелости и последствиях студентка, будущий педиатр Анастасия Макарова расскажет вам лично. Публикуем её авторскую колонку.

Я с самого детства помогала больным животным — постоянно приносила кого-нибудь домой. Но родители, к сожалению, не разрешали держать кошек и собак.



Когда выросла, то однозначно решила, что пойду учиться на врача-педиатра, чтобы помогать людям. Правда, желание помогать животным никуда не исчезло. Да и вообще, как мы можем сравнивать помощь животным и людям? Для меня это совершенно разные вещи. Сейчас, когда у меня остаются свободные деньги, я отправляю их в приюты для животных.

Недавно я шла по улице и увидела замерзших собак, и поняла, что ничем не могу им помочь. Так и пришла ко мне эта необычная идея. Весна — время вдохновения и пробуждения сексуальной энергии. Это нормально, так у всех. А я таким образом, реализуя свою энергию, еще и могу помочь животным.

В результате выложила на своей странице «ВКонтакте» список приютов, взяв информацию из интернета, и написала призыв о помощи. Некоторые сразу начали возмущаться, кто-то наоборот написал, что это крутая идея. Так или иначе, второй пост со ссылками мне уже прислали представители общества — зоозащитники. Через полчаса люди начали засыпать мои личные сообщения скриншотами чеков — переводят в среднем 200 рублей. Некоторые переводят даже просто так, не требуя фото взамен.