Будущая медсестра из Сибири меняет свои откровенные фото на помощь животным — она объяснила почему

Новосибирская студентка озаботилась судьбой животных и придумала способ, как быстро собрать деньги для приютов. Она высылает свои откровенные фото тем людям, которые переведут любую сумму от 100 рублей на благотворительность и подтвердят факт перевода. Деньги уже поступили на счет нескольких приютов — они пойдут на корм и лекарства животным. Но нашлись и те, кто стал обвинять девушку во всех смертных грехах. О своем решении, смелости и последствиях студентка, будущий педиатр Анастасия Макарова расскажет вам лично. Публикуем её авторскую колонку.
Я с самого детства помогала больным животным — постоянно приносила кого-нибудь домой. Но родители, к сожалению, не разрешали держать кошек и собак.
Когда выросла, то однозначно решила, что пойду учиться на врача-педиатра, чтобы помогать людям. Правда, желание помогать животным никуда не исчезло. Да и вообще, как мы можем сравнивать помощь животным и людям? Для меня это совершенно разные вещи. Сейчас, когда у меня остаются свободные деньги, я отправляю их в приюты для животных.
Недавно я шла по улице и увидела замерзших собак, и поняла, что ничем не могу им помочь. Так и пришла ко мне эта необычная идея. Весна — время вдохновения и пробуждения сексуальной энергии. Это нормально, так у всех. А я таким образом, реализуя свою энергию, еще и могу помочь животным.
В результате выложила на своей странице «ВКонтакте» список приютов, взяв информацию из интернета, и написала призыв о помощи. Некоторые сразу начали возмущаться, кто-то наоборот написал, что это крутая идея. Так или иначе, второй пост со ссылками мне уже прислали представители общества — зоозащитники. Через полчаса люди начали засыпать мои личные сообщения скриншотами чеков — переводят в среднем 200 рублей. Некоторые переводят даже просто так, не требуя фото взамен.
Мне не страшно услышать осуждение со стороны — я, скорее, жду поддержки. Главное, чтобы люди помогали братьям нашим меньшим. Главное, результат! Сейчас меня поддерживают знакомые — пишут, что это смелый поступок. Какая разница, какая сумма соберется таким образом? Я хочу донести мысль, что каждый человек может помочь конкретному животному или любому приюту в стране. Пусть он даже 100 рублей переведёт — это же позволит купить косточку с мясом для собачки или лекарства для кошечки.
Уже после того, как я опубликовала пост, мне в личные сообщения прислали статью о том, что одна модель собрала большую сумму для коал. Сама я об этом не слышала. Однако я солидарна — считаю, что цель всегда оправдывает средства.
В будущем мне хочется завести домашних животных, но сейчас все мое свободное время уходит на помощь людям. Я учусь на третьем курсе, собираюсь работать по специальности. Уже начинаю набираться опыта — работаю медицинской сестрой в свободное от учебы время.
«Стоит ли устроить такой же флешмоб для помощи детям, имеющим проблемы со здоровьем?», — интересуется автор колонки.
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