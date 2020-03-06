Это фотошоп: архитектор написал картины компьютерной кистью — их показывают в центре Новосибирска

Персональная выставка Ивана Шалмина впервые проходит на родине художника и архитектора, который сейчас живёт в Москве Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня, 6 марта, в новосибирском центре культуры ЦК19 на улице Свердлова, 13 открылась выставка картин Ивана Шалмина «Лаконизм в архитектуре. Живопись без красок». Художник нарисовал их в программе Photoshop.

— У нас много выставочных программ, цель одной из которых — знакомить город с какими-то актуальными художественными практиками, творчеством земляков. И вот в рамках этой программы мы показываем первую персональную выставку в Сибири Ивана Шалмина, его живопись и архитектуру. Это — выставка-посвящение матери Ивана. Как сам Иван рассказывал, его занятия цифровой живописью родились как какая-то художественная терапия для неё: он что-то рисовал, экспериментировал и показывал ей картинки, — рассказала корреспонденту НГС руководитель информационного отдела ЦК19 Ангелина Бурлюк.

Архитектор и художник Иван Шалмин Фото: Ольга Бурлакова

Иван Шалмин — архитектор, бывший житель Новосибирска, в настоящее время живёт в Москве. В основном работает с частными заказами — домами и интерьерами. Среди крупных проектов Шалмина — строящийся большой офисный центр в «Новой Москве».

На выставке показаны картины Ивана, выполненные при помощи программы Photoshop и распечатанные на специальной фотобумаге для художественной печати.

Свои художественные работы Шалмин делает с помощью программы Photoshop Фото: Ольга Бурлакова

— Да, новая кисть, новые технологии именно кисти, но не содержания. В этом смысле я консервативен: я создал пространство, но его нужно ещё и немножко декорировать. Так в этом плане это — нормальная живопись. Мало того, если сюжет клиенту понравился, а работа, допустим, красная, а ему надо зелёную, то можно изменить. Или, допустим, ему понравилась работа 2,25 метра на 1,5 метра, а надо 1 метр на 1,5 метра. Это всё делается. Просто задаётся масштаб, не переписывается. Вот увеличить невозможно, — поделился особенностями своего художественного творчества Шалмин.

Работы при желании могут менять размер и цвет Фото: Ольга Бурлакова

Выставка «Иван Шалмин: Лаконизм в архитектуре. Живопись без красок» пройдёт до 24 марта.

В ЦК19 также уточнили, что 23 и 24 марта, несмотря на то, что это понедельник и вторник — обычные выходные дни для центра культуры, экспозиция будет работать. А 21 марта здесь же в 16:00 пройдёт лекция самого художника-архитектора. На лекцию можно попасть бесплатно, если заранее зарегистрироваться через сервис Timepad.

На выставке показаны и фотографии архитектурных работ Ивана Шалмина Фото: Ольга Бурлакова