«Перекопали снег, прошли овраги и гаражи»: новосибирцы до пяти утра искали известного учёного

По данным поискового отряда, Кулаков заблудился по дороге домой — в районе Академгородка и микрорайона «Щ»

— Пока прозваниваем больницы, осматриваем неопознанные тела в морге, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская. — Чтобы продолжать, надо понимать ориентировочно, где искать. Ждём свидетельств на горячую линию. Может, ориентировку кто увидит. Ищем кондуктора из автобуса, где он ехал 3 марта вечером.

В Новосибирске продолжаются поиски 88-летнего Геннадия Кулакова — известный учёный пропал 3 марта, после того как вышел с работы около 17:00 на Красном проспекте.

По словам Лиманской, вчера в поисках известного учёного в лесу и на территории Академгородка было задействовано около 80 добровольцев.

— До пяти утра шерстили вчера и поля, и подъезды, и дома — уточнили в поисковом отряде. — Снег весь перекопали, прошли гаражи и овраги. Пока пусто.

Работы Геннадия Кулакова в области горного дела широко известны в России и за рубежом. Он является одним из ведущих специалистов в мире по разработке и реализации в производстве метода скважинных фотоупругих датчиков. Автор комплекса приборов и методов для геомеханических и геофизических исследований массива горных пород. Геннадий Иванович — автор и соавтор около 370 печатных научных трудов, в том числе 8 монографий, 22 инструкций и нормативных документов по ведению горных работ и управлению горным давлением, 45 авторских свидетельств СССР, 26 патентов России, двух зарубежных патентов», — говорится о Кулакове на сайте Института горного дела.



Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11, или поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700–54–52 или в редакцию по телефону 8 923 157–00–00.

