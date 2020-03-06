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«Перекопали снег, прошли овраги и гаражи»: новосибирцы до пяти утра искали известного учёного

Сейчас волонтёры пытаются найти кондуктора из автобуса, в котором последний раз видели Кулакова

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По данным поискового отряда, Кулаков заблудился по дороге домой — в районе Академгородка и микрорайона «Щ»

По данным поискового отряда, Кулаков заблудился по дороге домой — в районе Академгородка и микрорайона «Щ»

В Новосибирске продолжаются поиски 88-летнего Геннадия Кулакова — известный учёный пропал 3 марта, после того как вышел с работы около 17:00 на Красном проспекте.

— Пока прозваниваем больницы, осматриваем неопознанные тела в морге, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская. — Чтобы продолжать, надо понимать ориентировочно, где искать. Ждём свидетельств на горячую линию. Может, ориентировку кто увидит. Ищем кондуктора из автобуса, где он ехал 3 марта вечером.

По словам Лиманской, вчера в поисках известного учёного в лесу и на территории Академгородка было задействовано около 80 добровольцев.

— До пяти утра шерстили вчера и поля, и подъезды, и дома — уточнили в поисковом отряде. — Снег весь перекопали, прошли гаражи и овраги. Пока пусто.

Работы Геннадия Кулакова в области горного дела широко известны в России и за рубежом. Он является одним из ведущих специалистов в мире по разработке и реализации в производстве метода скважинных фотоупругих датчиков. Автор комплекса приборов и методов для геомеханических и геофизических исследований массива горных пород. Геннадий Иванович — автор и соавтор около 370 печатных научных трудов, в том числе 8 монографий, 22 инструкций и нормативных документов по ведению горных работ и управлению горным давлением, 45 авторских свидетельств СССР, 26 патентов России, двух зарубежных патентов», — говорится о Кулакове на сайте Института горного дела.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11, или поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700–54–52 или в редакцию по телефону 8 923 157–00–00.

Геннадий Иванович до этого случая уже несколько раз пропадал из-за проблем с памятью, но в течение нескольких часов возвращался домой. В этот раз его нет больше двух суток. Мужчине требуется медицинская помощь.

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"Лиза Алерт"Геннадий Кулаков
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
6 мар 2020 в 15:46

Когда коту делать нечего, он до 5 утра ищет...

с богаткова
6 мар 2020 в 15:41

Я в 5 утра уже был на работе, сегодня последний рабочий день и мне, как директору частного охранного предприятия очень важно быть рано работе. Но я выражаю благодарность тем кто ищет человека. Впрочем, вопросы к родственникам, почему вы таким пожилым не покупаете gps-трекеры? Сейчас их легально можно купить в интернет-магазинах. И тогда искать никого не надо, ибо показывает координаты.

Фото пользователя
6 мар 2020 в 15:40

Если они искали до 5 утра, то как потом шли на работу? Непонятно.