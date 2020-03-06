В ДТП под Новосибирском погиб молодой омский спортсмен

Александр Макаров выехал на встречку на трассе Омск — Новосибирск. Он погиб на месте, пассажира его машины увезли в больницу

В аварии под Новосибирском, которая произошла утром 5 марта, погиб перспективный омский пловец-паралимпиец. Об этом сообщают наши коллеги из НГС55 со ссылкой на Паралимпийский комитет России.

Погибший — 23-летний спортсмен, член сборной России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.

— Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени, — рассказали в комитете. — На чемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал три золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма.