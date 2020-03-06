В ДТП под Новосибирском погиб молодой омский спортсмен

В аварии под Новосибирском, которая произошла утром 5 марта, погиб перспективный омский пловец-паралимпиец. Об этом сообщают наши коллеги из НГС55 со ссылкой на Паралимпийский комитет России.
Погибший — 23-летний спортсмен, член сборной России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.
— Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени, — рассказали в комитете. — На чемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал три золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма.
Видео: группа «Гордость России» в facebook.com
В пресс-службе минспорта Омской области рассказали, что Александр Макаров стал жертвой ДТП. Утром 5 марта он ехал в Новосибирск за рулём автомобиля KIA Sportage, на 1158-м километре выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. По данным новосибирского управления ГИБДД, Макаров погиб на месте. В его машине был 21-летний пассажир, которого с травмами увезли в больницу.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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