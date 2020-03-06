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В ДТП под Новосибирском погиб молодой омский спортсмен

Стали известные новые подробности смертельной аварии, где кроссовер врезался в фуру

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Александр Макаров выехал на встречку на трассе Омск — Новосибирск. Он погиб на месте, пассажира его машины увезли в больницу

Александр Макаров выехал на встречку на трассе Омск — Новосибирск. Он погиб на месте, пассажира его машины увезли в больницу

В аварии под Новосибирском, которая произошла утром 5 марта, погиб перспективный омский пловец-паралимпиец. Об этом сообщают наши коллеги из НГС55 со ссылкой на Паралимпийский комитет России.

Погибший — 23-летний спортсмен, член сборной России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.

— Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени, — рассказали в комитете. — На чемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал три золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма.

Видео: группа «Гордость России» в facebook.com

В пресс-службе минспорта Омской области рассказали, что Александр Макаров стал жертвой ДТП. Утром 5 марта он ехал в Новосибирск за рулём автомобиля KIA Sportage, на 1158-м километре выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. По данным новосибирского управления ГИБДД, Макаров погиб на месте. В его машине был 21-летний пассажир, которого с травмами увезли в больницу.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Если вам известна личность пассажира кроссовера, который сейчас находится в больнице, то свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07. Если видеорегистратор вашего автомобиля заснял момент или последствия ДТП, то тогда напишите нам.

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Александр МакаровДТПпаралимпиец
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КОММЕНТАРИИ (30)

6 мар 2020 в 13:54

опять преступника и убийцу PR ят как героя при ДТП.
Вообще-то на позорную доску таких товарищей -
Выехал на встречную полосу - убил себя и товарища , повредил чужое имущество.
Нанес ущерб...

6 мар 2020 в 14:03

Традиционная для описания ДТП на наших дорогах фраза " выехал на полосу встречного движения".
Будь физическое разделение встречных полос, этого как и многих других ДТП просто бы не было.

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6 мар 2020 в 13:55

тоже вопрос интересует каким образом он получил в/у?