У здания насосной станции на Петухова обрушилась крыша — публикуем кадры с места

По предварительной информации, на крыше было много снега

Сегодня утром около 9:00 в здании насосной станции завода «Сибэлектротерм» на улице Петухова, 51, обрушилась крыша. Об инциденте сообщил очевидец.



— Сегодня в районе 9 часов утра был грохот. Пошли наши работники смотреть, что случилось, и обнаружили, что обрушилась крыша на насосной станции, которая снабжает завод водой. Там стоят насосы для обеспечения пожаротушения, и всё это обвалилось, потому что снег не убирался. Сейчас всё находится в заваленном состоянии, — рассказал мужчина.

