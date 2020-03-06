У здания насосной станции на Петухова обрушилась крыша — публикуем кадры с места

Сегодня утром около 9:00 в здании насосной станции завода «Сибэлектротерм» на улице Петухова, 51, обрушилась крыша. Об инциденте сообщил очевидец.
— Сегодня в районе 9 часов утра был грохот. Пошли наши работники смотреть, что случилось, и обнаружили, что обрушилась крыша на насосной станции, которая снабжает завод водой. Там стоят насосы для обеспечения пожаротушения, и всё это обвалилось, потому что снег не убирался. Сейчас всё находится в заваленном состоянии, — рассказал мужчина.
По информации общественника Тимура Ханова, завод начал рассылать информацию об инциденте.
— На территории ОАО «Сибэлектротерм» в незадействованной части здания насосной станции произошло повреждение незначительной части кровли. Станция снабжает водой (обеспечивая перекачку) объекты, расположенные на промышленной площадке. Никто из людей не пострадал, водоснабжение промплощадки не нарушено. Повреждение незначительной части кровли не влияет на работоспособность станции. В настоящее время профильные службы АО «Завод "Экран"», которое управляет площадкой, ведут работы по локализации повреждения и восстановлению здания, параллельно они выясняют причины возникшей ситуации. Ущерб, причиненный зданию, несущественный, — этот текст разместил на своей странице Тимур Ханов.
Ирина Видулина, пресс-секретарь РАТМ Холдинга, который управляет заводом, подтвердила эту информацию.
Очевидец происшествия сообщил, что сейчас владельцы станции не пускают никого на территорию.
В пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области не поступало сообщений об обрушении.
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