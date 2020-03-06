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Происшествия

У здания насосной станции на Петухова обрушилась крыша — публикуем кадры с места

Насосная станция находится на территории новосибирского предприятия «Сибэлектротерм»

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По предварительной информации, на крыше было много снега

По предварительной информации, на крыше было много снега

Сегодня утром около 9:00 в здании насосной станции завода «Сибэлектротерм» на улице Петухова, 51, обрушилась крыша. Об инциденте сообщил очевидец.

— Сегодня в районе 9 часов утра был грохот. Пошли наши работники смотреть, что случилось, и обнаружили, что обрушилась крыша на насосной станции, которая снабжает завод водой. Там стоят насосы для обеспечения пожаротушения, и всё это обвалилось, потому что снег не убирался. Сейчас всё находится в заваленном состоянии, — рассказал мужчина.

При обрушении никто не пострадал

При обрушении никто не пострадал

По информации общественника Тимура Ханова, завод начал рассылать информацию об инциденте.

— На территории ОАО «Сибэлектротерм» в незадействованной части здания насосной станции произошло повреждение незначительной части кровли. Станция снабжает водой (обеспечивая перекачку) объекты, расположенные на промышленной площадке. Никто из людей не пострадал, водоснабжение промплощадки не нарушено. Повреждение незначительной части кровли не влияет на работоспособность станции. В настоящее время профильные службы АО «Завод "Экран"», которое управляет площадкой, ведут работы по локализации повреждения и восстановлению здания, параллельно они выясняют причины возникшей ситуации. Ущерб, причиненный зданию, несущественный, — этот текст разместил на своей странице Тимур Ханов.

Ирина Видулина, пресс-секретарь РАТМ Холдинга, который управляет заводом, подтвердила эту информацию.

Инцидент произошёл в 9 утра

Инцидент произошёл в 9 утра

Очевидец происшествия сообщил, что сейчас владельцы станции не пускают никого на территорию.

В пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области не поступало сообщений об обрушении.

20 февраля из-за скопления снега обрушилась крыша здания автостоянки на «Золотой Ниве». Владельцев постройки найти не удалось.

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обрушение крышизаводКировский районснегулица Петухова
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КОММЕНТАРИИ (28)

Костя
6 мар 2020 в 13:42

Хозяева и хозяйчики растащили всё достояние по частям. А ухаживать за ним не научились. Выжимают всё до крохи, пока само не развалится.

золотые клейма
6 мар 2020 в 13:43

"и всё это обвалилось, потому что снег не убирался"

- судя по фото, слой снега там довольно небольшой, к чему напрасные обвинения? Явно крыша обвалилась от ветхости. Уж не от снега явно.

Фото пользователя
6 мар 2020 в 13:43

Стабильность. Что с неё возьмёшь.