Ждут на ноготочки: в Новосибирске на четверть подскочило число маникюрных салонов и студий

В Новосибирске на одного человека приходится 877 маникюрных салонов и студий

Количество ногтевых студий в Новосибирске за три года увеличилось почти на 25% — об этом говорится в исследование 2ГИС.

Этот показатель примерно соответствует общероссийским темпам роста. Исследование 2ГИС касалось 15 крупнейших городов России. По данным сервиса, сейчас в них работает более 28 000 точек, где предлагают услуги по уходу за ногтями. При этом рост их числа не прекращается.

В Новосибирске, по данным 2ГИС, сейчас 1844 точки, которые оказывают такого рода услуги. По этому показателю город уступает только Москве и Санкт Петербургу.