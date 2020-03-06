Ждут на ноготочки: в Новосибирске на четверть подскочило число маникюрных салонов и студий

Количество ногтевых студий в Новосибирске за три года увеличилось почти на 25% — об этом говорится в исследование 2ГИС.
Этот показатель примерно соответствует общероссийским темпам роста. Исследование 2ГИС касалось 15 крупнейших городов России. По данным сервиса, сейчас в них работает более 28 000 точек, где предлагают услуги по уходу за ногтями. При этом рост их числа не прекращается.
В Новосибирске, по данным 2ГИС, сейчас 1844 точки, которые оказывают такого рода услуги. По этому показателю город уступает только Москве и Санкт Петербургу.
А в пересчете на количество населения Новосибирск явно лидирует. Так, в Санкт-Петербурге на одну ногтевую студию приходится порядка 1230 жителей, в Москве вообще 6800 жителей, в то время как в Новосибирске на одну точку приходится 877 человек.
За пределами столиц ближайшим конкурентом Новосибирска по развитию ногтевого бизнеса можно считать Екатеринбург, где их сейчас 1382 (одна точка на 1073 жителя).
Такая плотность, возможно, является причиной того, что цены на услуги ногтевых студий в Новосибирске ниже средних по стране. В Новосибирске, по данным 2ГИС, такая услуга обойдется в среднем 463 рубля, а по России — 565 рублей. Лидерами по цене предсказуемо стали Санкт-Петербург (652 рубля) и Москва (642 рубля).
В подавляющем большинстве новосибирские ногтевые студии — это одиночные точки, сетевых проектов на рынке немного. Самой крупной сетью, по данным 2ГИС, сейчас можно считать 4hands (14 филиалов) и «Чио Чио» (11). Последняя, впрочем, оказывает, прежде всего, парикмахерские услуги. Заметным проектом можно считать также федеральную сеть Лены Лениной, отчасти за счет размещения в крупных торговых центрах, отчасти по причине скандальной известности самой светской львицы и писательницы, которая родилась в Новосибирске.