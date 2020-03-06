Строят путь к ЛДС: мэрия объявила о сужении проезда на Октябрьском мосту

— Это связано с первым этапом работ по строительству объекта «Пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска», — говорится в пресс-релизе.

Сегодня вечером, 6 марта, в Новосибирске сузят проезжую часть на дамбе Октябрьского моста от площади Лыщинского в сторону правого берега.

Мэрия просит водителей быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками.

В феврале дорогу на Октябрьском мосту сужали для реконструкции ливневой канализации. Из-за этого, а также из-за оттепели на дороге постоянно скапливались пробки. После окончания работ по мосту прошёл грейдер, который убрал наледь.

До этого движение на Октябрьском мосту сужали со 2 по 6 января, тогда велись подготовительные работы для строительства перехода к ледовой арене. 3 января на мосту образовалась огромная пробка, потому что движение оказалось практически заблокировано.