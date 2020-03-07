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Еда

В Новосибирске на фоне бума грузинской кухни закрылось кафе «Тбилиссимо» на Советской

Оно работало рядом с главпочтамтом четыре года

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«Тбилиссимо» располагалось на первом этаже в здании главпочтамта&nbsp;

«Тбилиссимо» располагалось на первом этаже в здании главпочтамта 

В Новосибирске на Советской прекратило работу кафе «Тбилиссимо», ранее такое же заведение закрылось в Кольцово.

«Тбилиссимо» открылось в феврале 2016 года и стало проектом новосибирского предпринимателя Михаила Соловьева, партнера компании 4Advance creative management (специализируется на оказании консалтинговых и маркетинговых услуг в ресторанном бизнесе).

Это была, по сути, первая в Новосибирске попытка сделать на базе кавказской кухни заведение европейского типа, близкое по формату к фастфуду. Заказ в «Тбилиссимо» нужно было делать самостоятельно у кассы и самому же забирать поднос с готовыми блюдами, когда на электронном табло появлялся номер, указанный в чеке. Через какое-то время в кафе стали работать официанты.

Проект сразу создавался с прицелом на продажу франшиз. Ещё одно заведение какое-то время работало в Кольцово.

Первоначально заведение работало в формате самообслуживания

Первоначально заведение работало в формате самообслуживания

Поначалу кухня была, действительно, преимущественно кавказской (по крайней мере по названию блюд), но затем заведение начало вводить новые позиции, которые, по мысли владельцев, могли бы привлечь посетителей: бургеры, молочные коктейли, супы из Юго-Восточной Азии и т. д.

Новосибирцам заведение могло запомниться чёрными хинкали и самым низким (на тот момент) пробковым сбором — суммой, за которую можно было открыть в кафе принесенную с собой бутылку вина.

«Тбилиссимо» перестало работать в конце февраля. Заведение ещё значится в базе 2ГИС как работающее, однако его сайт уже отключен, аккаунт в «Фейсбуке» удален, а аккаунт в «Инстаграме» переведен в режим «закрытый».

Михаил Соловьев на запрос НГС, сделанный через мессенджеры, не ответил. По данным «Контур.Фокус», деятельность индивидуального предприятия Михаила Соловьева, которое изначально занималось управлением «Тбилиссимо», остановлена.

Черные хинкали в «Тбилиссимо»

Черные хинкали в «Тбилиссимо»

В прошлом году в Новосибирске случился настоящий бум грузинской кухни. Количество заведений такого типа удвоилось, причем целый ряд новых кафе и ресторанов открылся именно в центре Новосибирска.

Проект попал в конкуренцию с большим количеством новых заведений с грузинской кухней, которые появились в городе в последнее время.

Так, например, на Советской через квартал заработало кафе «Рэсторани», а на Красном проспекте в 10 минутах ходьбы — закусочная «Хинкалидзе». При этом грузинские проекты продолжают появляться один за одним.

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грузинская кухнякафе и рестораны
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КОММЕНТАРИИ (18)

Брянский волк
7 мар 2020 в 14:05

Отмучились

с богаткова
7 мар 2020 в 14:01

Не прихотлив в еде. Это еще со времен моей службы в колонии пошло.

...Точняк...
7 мар 2020 в 14:15

Бум грузинской кухни...
Даже смешно читать .Они начали моментально открываться после того как испортились отношения двух стран.
Не буду про то, кто и как виноват.
Скажу одно, был я в Грузии лет 40 назад, был 10 лет назад, был два года назад.
И могу сравнить кухню в Грузии, тогда и сейчас.
Раньше там действительно была отличная кухня, прекрасные вина, сейчас этого там нет.Обычный общепит, рассчитанный на туриста.
В Новосибирске есть всего несколько заведений различной кухни, которые готовят реальные блюда, национальной кухни.
А так, ну открылась очередная забегаловке, ну закрылась, мне как то лично по барабану.
Наверное проще к Королю сходить, там он точно знает 1000 способов приготовления ролтона.
Опыт и рука набита.Скажем так- ресторан быстрого питания по чоповски.Сотню лет будет работать, пока король не будет получать нормальные деньги и не поймёт, что ролтон с г и ролтон с корнями одуванчика, это не предел и можно взять на работу просто хороший кусок мяса.