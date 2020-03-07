В Новосибирске на фоне бума грузинской кухни закрылось кафе «Тбилиссимо» на Советской

«Тбилиссимо» располагалось на первом этаже в здании главпочтамта Фото: Стас Соколов

В Новосибирске на Советской прекратило работу кафе «Тбилиссимо», ранее такое же заведение закрылось в Кольцово. «Тбилиссимо» открылось в феврале 2016 года и стало проектом новосибирского предпринимателя Михаила Соловьева, партнера компании 4Advance creative management (специализируется на оказании консалтинговых и маркетинговых услуг в ресторанном бизнесе).

Это была, по сути, первая в Новосибирске попытка сделать на базе кавказской кухни заведение европейского типа, близкое по формату к фастфуду. Заказ в «Тбилиссимо» нужно было делать самостоятельно у кассы и самому же забирать поднос с готовыми блюдами, когда на электронном табло появлялся номер, указанный в чеке. Через какое-то время в кафе стали работать официанты.

Проект сразу создавался с прицелом на продажу франшиз. Ещё одно заведение какое-то время работало в Кольцово.

Первоначально заведение работало в формате самообслуживания Фото: Стас Соколов

Поначалу кухня была, действительно, преимущественно кавказской (по крайней мере по названию блюд), но затем заведение начало вводить новые позиции, которые, по мысли владельцев, могли бы привлечь посетителей: бургеры, молочные коктейли, супы из Юго-Восточной Азии и т. д.

Новосибирцам заведение могло запомниться чёрными хинкали и самым низким (на тот момент) пробковым сбором — суммой, за которую можно было открыть в кафе принесенную с собой бутылку вина. «Тбилиссимо» перестало работать в конце февраля. Заведение ещё значится в базе 2ГИС как работающее, однако его сайт уже отключен, аккаунт в «Фейсбуке» удален, а аккаунт в «Инстаграме» переведен в режим «закрытый».

Михаил Соловьев на запрос НГС, сделанный через мессенджеры, не ответил. По данным «Контур.Фокус», деятельность индивидуального предприятия Михаила Соловьева, которое изначально занималось управлением «Тбилиссимо», остановлена.

Черные хинкали в «Тбилиссимо» Фото: Стас Соколов