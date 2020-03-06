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Здоровье

Из-за профилактики коронавируса жители Новосибирской области (внезапно) стали меньше болеть гриппом

Падение заболеваемости зафиксировали впервые за пять лет

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В Новосибирской области снизилась общая заболеваемость вирусными инфекциями&nbsp;

В Новосибирской области снизилась общая заболеваемость вирусными инфекциями 

Благодаря мерам по защите населения от коронавирусной инфекции в Новосибирской области удалось значительно снизить заболеваемость по традиционным инфекциям — ОРВИ и гриппу.

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор Андрей Травников.

— Сегодня мы отмечаем, что заболеваемость в этом году в среднем за последние пять лет снизилась на 13 процентов. В связи с этим, я считаю, нам необходимо продолжить реализацию дополнительных мер для того, чтобы накопить опыт действий в период эпидемии, использовать эти наработки в дальнейшем. Потому, отмечу еще раз, мы добились снижения общей заболеваемости вирусными инфекциями на территории региона, — заявил Андрей Травников.

Как обстоят дела с коронавирусом

Участники совещания рассказали о текущей ситуации в регионе и обсудили дополнительные меры для усиления защиты от завоза распространения коронавируса.

— Можно констатировать, что на сегодняшний день на территории Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, так же как их не было подтверждено за весь период мониторинга проб, взятых у жителей Новосибирской области, других регионов, граждан других государств, которые пребывали на нашу территорию. Ни по одной из этих проб центром Роспотребнадзора «Вектор» заболеваний не подтверждено, — подчеркнул Андрей Травников.

Какие меры принимаются

Особое внимание будет уделено мерам выявления и профилактики инфекции в общественных местах, в учреждениях образования и социального обслуживания населения.

Как доложил министр образования Сергей Федорчук, профилактика идёт с начала эпидемиологического сезона по ОРВИ и гриппу. В школах и детских садах усилен дезинфекционный режим и так называемый «утренний фильтр» при поступлении детей в образовательные учреждения. Ограничено проведение массовых мероприятий.

Продолжается выявление лиц, бывших в течение последних 14 дней в эпидемиологически неблагополучных странах и пребывающих в Новосибирскую область через транзитные страны. В аэропорту Толмачёво усилен санитарно-карантинный режим. В среднем сотрудники воздушного порта проверяют в сутки пассажиров 18 рейсов — это более трех тысяч человек.

В конце февраля главный инфекционист области Лариса Позднякова сообщала, что превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу в области есть, но оно незначительное.

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Грипп и ОРВИ
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КОММЕНТАРИИ (31)

Патологоанатом
6 мар 2020 в 11:56

Стали меньше болеть. Потому что все уже передохли?

6 мар 2020 в 12:05

Уважаемые знатоки! Внимание вопрос: "как вы думаете, врачи определяют на глазок что у вас ГРИПП или используют древние врачебные поверья? И кто из вас хоть раз в жизни сдавал какой либо анализ на тип вируса при посещении поликлиники?"

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6 мар 2020 в 11:57

точно... в феврале поставили диагноз "простуда", что написали в карте, не видела. через неделю после выписки вторая "простуда". теперь вот то ли простуда, то ли осложнение после простуды. но гриппа у нас нет))