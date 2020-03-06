Прошло полгода: Локоть торжественно открыл свою любимую дорогу на Родниках — первые кадры с места

Дорогу на Родниках должны были сдать ещё в октябре прошлого года, но тогда возникли проблемы с документацией

На торжественном открытии присутствовал мэр Анатолий Локоть, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик, глава администрации Калининского района города Новосибирска Герман Шатула, а также представители компаний-подрядчиков.

Сегодня, 6 марта, в Новосибирске состоялся запуск движения по новому участку дороги, соединяющей улицы Фадеева и Гребенщикова на микрорайоне Родники.

Как отметил мэр Новосибирска, работы на этом участке продолжатся уже летом — планируется выполнить ремонт дороги по улице Фадеева и обустроить карманы на остановках, чтобы автобусы не задерживали движение. Также будет выполнена перенастройка светофора на перекрестке Фадеева — Рекодный переулок.

Дорогу на этом участке планировали открыть ещё в октябре прошлого года — такой срок значился в документах на ее строительство. Затем сроки запуска были перенесены на февраль 2020, а после — вновь сдвинуты.



Согласно госконтракту, строительство 200 метров дороги между Фадеева и Гребенщикова, а также реконструкция железнодорожного переезда обошлись в 66 миллионов рублей.

