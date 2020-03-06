«Плывет или тонет»: из реки возле Бугринского моста достали мужчину

Вчера, 5 марта, днём спасатели МАСС вытащили из реки Оби в районе Бугринского моста 27-летнего мужчину — его подняли из воды с помощью спасательного круга и вывезли на берег на аэроботе «Тайфун».



— Нам информация поступила от очевидцев, что по фарватеру реки Оби наблюдают что-то похожее на человека издалека, вроде как плывет или тонет, — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин. — В таких случаях туда оперативно два экипажа направляются. Один на аэроботе по воде идёт, второй, наземный экипаж, — на мост ближайший, для того чтобы можно было скоординироваться и оказать помощь.