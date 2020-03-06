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Происшествия

«Плывет или тонет»: из реки возле Бугринского моста достали мужчину

Замёрзшего 27-летнего мужчину вывезли на аэроботе

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Мужчину вытащили из воды на многофункциональном судне-аэроботе «Тайфун»

Мужчину вытащили из воды на многофункциональном судне-аэроботе «Тайфун»

Вчера, 5 марта, днём спасатели МАСС вытащили из реки Оби в районе Бугринского моста 27-летнего мужчину — его подняли из воды с помощью спасательного круга и вывезли на берег на аэроботе «Тайфун».

— Нам информация поступила от очевидцев, что по фарватеру реки Оби наблюдают что-то похожее на человека издалека, вроде как плывет или тонет, — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин. — В таких случаях туда оперативно два экипажа направляются. Один на аэроботе по воде идёт, второй, наземный экипаж, — на мост ближайший, для того чтобы можно было скоординироваться и оказать помощь.

Мужчина был обнаружен на воде, поднят на борт аэробота при помощи спасательного круга и доставлен на берег в аварийно-спасательный отряд службы МАСС.

— Подняли на борт замёрзшего в одежде, доставили к себе в отделение, туда же вызвали скорую, одновременно оказали первую помощь — горячее питьё, одеяло, — продолжает Фокин. — Что он делал в реке — неизвестно. Молодой парень. Вообще ничего не говорил, не рассказывал. Мы пытались у него уточнить, что и как. Но неизвестно.

Недавно спасатели МАСС спасли ньюфаундленда — собака застряла на острове Саранок посреди Оби. Ранее животное заметили жители Заельцовского района и обратились за помощью к различным службам.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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6 мар 2020 в 11:20

Вовремя заметили, заново родился. Хотя в его его планы может быть это не входило!

Фото пользователя
6 мар 2020 в 12:02

Спасатели "на аэроботе «Тайфун»" получли сообщение "на аэробот «Тайфун»" что рядом с "на аэроботом «Тайфун»" плывет или тонет человек. "Аэробот «Тайфун»" был послан спасать и на борт "аэробота «Тайфун»" был поднят человек и отвезен по одеяло "на аэроботе «Тайфун»"!!!!

тьфу ...

6 мар 2020 в 11:21

Слава богу, что вовремя подоспели.