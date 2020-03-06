«Плывет или тонет»: из реки возле Бугринского моста достали мужчину

Вчера, 5 марта, днём спасатели МАСС вытащили из реки Оби в районе Бугринского моста 27-летнего мужчину — его подняли из воды с помощью спасательного круга и вывезли на берег на аэроботе «Тайфун».
— Нам информация поступила от очевидцев, что по фарватеру реки Оби наблюдают что-то похожее на человека издалека, вроде как плывет или тонет, — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин. — В таких случаях туда оперативно два экипажа направляются. Один на аэроботе по воде идёт, второй, наземный экипаж, — на мост ближайший, для того чтобы можно было скоординироваться и оказать помощь.
Мужчина был обнаружен на воде, поднят на борт аэробота при помощи спасательного круга и доставлен на берег в аварийно-спасательный отряд службы МАСС.
— Подняли на борт замёрзшего в одежде, доставили к себе в отделение, туда же вызвали скорую, одновременно оказали первую помощь — горячее питьё, одеяло, — продолжает Фокин. — Что он делал в реке — неизвестно. Молодой парень. Вообще ничего не говорил, не рассказывал. Мы пытались у него уточнить, что и как. Но неизвестно.
Недавно спасатели МАСС спасли ньюфаундленда — собака застряла на острове Саранок посреди Оби. Ранее животное заметили жители Заельцовского района и обратились за помощью к различным службам.