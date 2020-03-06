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Город

В Новосибирске ищут подрядчика на строительство детского сада в «Европейском береге»

Здание хотят сдать в эксплуатацию в декабре 2020 года

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Сейчас в районе 711 детей ждут путёвки в детский сад

Сейчас в районе 711 детей ждут путёвки в детский сад

Управление капитального строительства города начало поиск генерального подрядчика на строительство детского сада на улице Владимира Заровного, 30. Максимальная стоимость работ составляет 124 миллиона 780 тысяч рублей.

О подробностях строительства рассказали в департаменте строительства и архитектуры и департаменте образования мэрии.

Подрядчик должен будет выполнить работы по устройству фундамента, стен подвала, плит перекрытий, несущих стен, кровли, крылец и пандусов, фасада.

— На сегодняшний день выполнены работы по монтажу фундаментов, каркаса здания полностью, также начаты работы по монтажу навесного вентилируемого фасада, — сообщили в департаменте мэрии.

Новый детский сад рассчитан на 220 мест, в нём планируют разместить 12 групп: 4 — для детей до 3 лет и 8 — для детей от 3 до 7 лет. Сейчас в очереди на детский сад в районе «Европейский берег» стоят 711 детей в возрасте от 0 до 7 лет.

— Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Демография», реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015–2025 годы», — сообщили в мэрии.

Стоимость строительства оценили в 250 миллионов 888 тысяч рублей, деньги выделят из городского, регионального и федерального бюджетов.

На прошлой неделе глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев заявил, что сложнее всего попасть в детские сады детям из Октябрьского района, в том числе из «Европейского берега».

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детский сад«Европейский Берег»Октябрьский район
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
6 мар 2020 в 10:08

А че застройщик соскочил с этой темы?

Степан
6 мар 2020 в 10:01

Лучше бы спортивный комплекс построили.