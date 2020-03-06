Перелом позвоночника: в Новосибирске водитель «Лексуса» сбил 12-летнего мальчика

Вчера вечером, 5 марта, автомобиль Lexus gx470 сбил 12-летнего мальчика в Плющихинском жилмассиве.



Информацию об инциденте в Октябрьском районе рассказали в городской Госавтоинспекции.



— В 21.00 автомобиль Lexus gx470 двигался по улице Высоцкого со стороны улицы Волочаевская в сторону дома №52 по улице Высоцкого, и напротив дома №36 по улице Высоцкого совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в ведомстве.



Водитель сам оказал помощь пострадавшему мальчику, отвёз его в больницу, а затем позвонил в ГАИ и вернулся на место ДТП.

