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Происшествия

Перелом позвоночника: в Новосибирске водитель «Лексуса» сбил 12-летнего мальчика

Водитель, совершивший наезд, сам отвёз ребёнка в больницу

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Водитель наехал на пешехода в Октябрьском районе

Водитель наехал на пешехода в Октябрьском районе

Вчера вечером, 5 марта, автомобиль Lexus gx470 сбил 12-летнего мальчика в Плющихинском жилмассиве.

Информацию об инциденте в Октябрьском районе рассказали в городской Госавтоинспекции.

— В 21.00 автомобиль Lexus gx470 двигался по улице Высоцкого со стороны улицы Волочаевская в сторону дома №52 по улице Высоцкого, и напротив дома №36 по улице Высоцкого совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в ведомстве.

Водитель сам оказал помощь пострадавшему мальчику, отвёз его в больницу, а затем позвонил в ГАИ и вернулся на место ДТП.

Ранее на этой неделе автомобиль сбил женщину на Красном проспекте, её доставили в больницу.

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ДТПнаезд на ребенкаОктябрьский район
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КОММЕНТАРИИ (8)

Qwerty
6 мар 2020 в 08:59

Лексусы и Тойоты самые опасные автомобили - либо собьют либо по дороге развалятся...

6 мар 2020 в 09:09

Просто безобразное освещение улиц и пешеходных переходов приводит к таким печальным последствиям. Людей на улицах просто не видно в тёмное время суток. В Новосибирске есть коттеджные посёлки где нормальное освещение там людей в любой одежде видно. Но в городе совсем другая ситуация.

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6 мар 2020 в 09:07

Помощь хороша не всегда. В данной ситуации, по моему, транспортировать только в горизонтальном положении, на носилках.