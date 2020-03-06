Без заезженных хитов: в Новосибирске запускают новую радиостанцию

В новосибирском эфире будут звучать программы о бизнесе, политике, авто и многом другом Фото: wikipedia.org, Fedulova press

Сегодня, 6 марта, в 12:00 в Новосибирске начнёт вещание радиостанция «Серебряный Дождь» на частоте 96,6 FM.

О запуске рассказал главный редактор новосибирского «Серебряного Дождя» Евгений Величко.

— Это запуск новой радиостанции, которая приходит в наш город, под названием «Серебряный Дождь». Если мои подсчёты верны, то это 30-я станция, которая появится в новосибирском радиоэфире, — говорит Евгений.

За две недели до запуска на частоте 96,6 шла фонограмма шума дождя.

— Это своеобразный пиар-ход. По старой традиции, вещанию в каждом новом городе Российской Федерации и за рубежом предшествует такая необычная акция: в течение двух недель на частоте звучит шум дождя, — объяснил главный редактор.



В эфире будут звучать московские и новосибирские программы. На столичном «Серебряном Дожде» есть новости, программы для любителей автомобилей, туризма, кино, также есть программы о бизнесе и политике.

— Вторая часть, пока небольшая — это новосибирский эфир, мы планируем начать его с 23 марта. Это будет двухчасовая информационно-аналитическая вечерняя программа с большим количеством интерактива. Один из слоганов «Серебряного Дождя» — «Время говорить», и нам хотелось бы, чтобы в обсуждении вопросов, которые будут поднимать наши ведущие, приняло участие как можно больше слушателей, — рассказал Евгений Величко.

Главный редактор подчеркнул, что в эфире будет играть музыка, которую редко можно услышать на радио.

— Станции 25 лет, и до этого в городе она не звучала. Хотел бы обратить внимание на музыку, которая звучит в эфире, репертуар «Серебряного Дождя» очень разнообразен. Это качественный поп и рок, плюс интересные электронные произведения, которые можно будет услышать в вечернем сегменте. Можно сказать, что заезженных хитов, которые мы иногда слышим по 120 раз в течение дня, на «Дожде» точно нет, — объяснил Евгений.

