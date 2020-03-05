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Как в вашем офисе поздравляют с 8 Марта? Присылайте фото и видео в редакцию НГС — лучшие опубликуем

Дежурные тюльпаны и рафаэлки? Или ваши мужчины придумали кое-что покруче? Расскажите нам об этом!

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В прошлом году мужчины вот так необычно поздравили сотрудниц НГС с 8 Марта

В прошлом году мужчины вот так необычно поздравили сотрудниц НГС с 8 Марта

В эту пятницу, 6 марта, во всех офисах Новосибирска будет царить восьмимартовское настроение. По традиции, мужчины в преддверии Международного женского дня устраивают для своих коллег-женщин корпоративы.

Мы не сомневаемся в том, что мужчины приготовили для девушек необычные, интересные поздравления, перед которыми не устоит ни одна леди. И хотим отметить приближение этого праздника вместе с вами.

Завтра утром в 8:30 на НГС стартует онлайн о том, как новосибирцы отмечают приближение 8-го марта. Мы ждём от вас самые крутые поздравления из ваших офисов — присылайте фото из своих офисов в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Самые крутые и безумные поздравления покажем всему городу.

А пока предлагаем вам вспомнить, как Новосибирск праздновал Международный женский день год назад.

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Международный женский деньофисыкоропоративы
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КОММЕНТАРИИ (24)

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5 мар 2020 в 21:52

рано ещё, завтра поздравлять мимозой будут....

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5 мар 2020 в 22:36

До 8-го марта еще ДВА (!!!!!) дня. А женщины уже о поздравлениях мечтают. Да никак завтра их поздравлять никто не будет. Зачем? Завтра ведь не праздник, правда? А раньше поздравлять нельзя.
Вот 8-го Марта пусть приходят на работу, тогда их поздравят как положено)))))

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5 мар 2020 в 22:18

Жаль, что прошли те времена. Похоже, так или иначе когда-то надо олдфагом становиться ((( Лет 12-15 назад, без особых заморочей, хоть на 23 февраля, хоть на 8 марта, хоть на день рождения - в сплоченном коллективе собирали хороший стол с закусками, с хорошим горячим, за которым полдня ездили или полдня готовили, ели вдоволь, пили по мере возможностей каждого, танцевали потом. Очень душевные вечеринки получались. А теперь все сошло к тому, что "удиви мужика/бабу". Постой в уголке с тарелочкой, делая одолжение тем, кто организовал корпоратив, как и начальство, которое устраивает эти "шведские столы" как некую радость людям.