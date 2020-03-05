Как в вашем офисе поздравляют с 8 Марта? Присылайте фото и видео в редакцию НГС — лучшие опубликуем

В прошлом году мужчины вот так необычно поздравили сотрудниц НГС с 8 Марта

В эту пятницу, 6 марта, во всех офисах Новосибирска будет царить восьмимартовское настроение. По традиции, мужчины в преддверии Международного женского дня устраивают для своих коллег-женщин корпоративы.

Мы не сомневаемся в том, что мужчины приготовили для девушек необычные, интересные поздравления, перед которыми не устоит ни одна леди. И хотим отметить приближение этого праздника вместе с вами.

Завтра утром в 8:30 на НГС стартует онлайн о том, как новосибирцы отмечают приближение 8-го марта. Мы ждём от вас самые крутые поздравления из ваших офисов — присылайте фото из своих офисов в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 (923) 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Самые крутые и безумные поздравления покажем всему городу.