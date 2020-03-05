В Ленинском районе водитель «Ниссана» сбил 12-летнюю девочку

Вечером в четверг, 5 марта, в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила девочку, которая переходила дорогу.

— В 19:45 водитель 1985 года рождения на автомобиле Nissan Pathfinder двигался по улице Дукача со стороны совхоза Левобережный в сторону кольца Медпрепаратов, у дома номер 4 по улице Дукача совершил наезд вне зоны пешеходного перехода на девочку 12 лет, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Ребенок доставлен в больницу. Предположительно, у неё сломана нога.

На днях водитель седана чуть не сбил мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу: момент попал на видео.