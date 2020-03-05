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Происшествия

В Ленинском районе водитель «Ниссана» сбил 12-летнюю девочку

Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода

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Девочку доставили в больницу

Девочку доставили в больницу

Вечером в четверг, 5 марта, в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила девочку, которая переходила дорогу.

— В 19:45 водитель 1985 года рождения на автомобиле Nissan Pathfinder двигался по улице Дукача со стороны совхоза Левобережный в сторону кольца Медпрепаратов, у дома номер 4 по улице Дукача совершил наезд вне зоны пешеходного перехода на девочку 12 лет, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Ребенок доставлен в больницу. Предположительно, у неё сломана нога.

На днях водитель седана чуть не сбил мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу: момент попал на видео.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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5 мар 2020 в 21:07

Дорогу надо не перебегать, а спокойно переходить.

Гость
5 мар 2020 в 21:12

Когда уже введут штрафы для пешиков, которые выбегают на дорогу вне зоны ПП?
Штраф тысяч 50 остудил бы многих смертников.
P.S- сам и водитель и пешеход.