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Анонимы второй день сажают самолеты по всей России сообщениями о «бомбах»

В Кремле уже рассказали, что сделают с нарушителями

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К каждому самолету оперативно стягивают машины спецслужб

К каждому самолету оперативно стягивают машины спецслужб

Анонимные сообщения о заложенных на бортах самолетов бомбах поступают в диспетчерские второй день. Неизвестные отправляют их в адрес разных аэропортов страны. Из-за угрозы минирования сели лайнеры, вылетавшие из Петербурга, Москвы, Новосибирска, Владивостока и других городов.

Первым авиалайнером, который посадили «террористы», стал самолет рейса Владивосток — Москва 3 марта. После анонимного сообщения он сел на запасном аэродроме в Хабаровске. На борту было 167 пассажиров и 14 членов экипажа. Экипаж принял решение о посадке судна. Спецслужбы не нашли на борту взрывных устройств, после чего лайнер вылетел по направлению.

В тот же день из-за сообщения о минировании в Перми экстренно сел самолет рейса Новосибирск — Москва. После досмотровых мероприятий, задержавшись почти на пять часов, он также продолжил маршрут.

К каждому севшему самолету выезжали бригады спецслужб: вот так это происходило в Перми

К каждому севшему самолету выезжали бригады спецслужб: вот так это происходило в Перми

5 марта неизвестные сообщили о взрывных устройствах на бортах уже трех самолетов. Сначала стало известно о «минировании» лайнера Airbus A320, выполнявшего рейс Москва — Омск. Самолет вылетел около 08:00, а когда набрал высоту, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании борта.

В ростовском Платове пытался сесть борт из Санкт-Петербурга в Крым. Он уже шел на вынужденную посадку, но в результате продолжил маршрут и улетел в Симферополь. Также вечером 5 марта в новосибирском Толмачево приземлился рейс авиакомпании S7 из Владивостока.

В Кремле, комментируя массовые «минирования» самолетов, заявили, что виновные в ложных сообщениях о минировании авиалайнеров будут найдены и наказаны.

— Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут, и накажут по закону, — цитирует «Российская газета» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

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самолетлжеминированиеаэропорт
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
5 мар 2020 в 20:54

Будут найдены и наказаны,
И будем надеяться что рано или поздно найдут и накажут, это далеко не одно и тоже.

5 мар 2020 в 20:54

То есть все эти предполётные проверки ничего не стоят? О каком минировании может идти речь, если всех и всё якобы досконально проверяют?

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5 мар 2020 в 20:48

мне кажется, что это приказ из Кремля.