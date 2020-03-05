Анонимы второй день сажают самолеты по всей России сообщениями о «бомбах»

К каждому самолету оперативно стягивают машины спецслужб Фото: Дарья Лыскова / Vk.com

Анонимные сообщения о заложенных на бортах самолетов бомбах поступают в диспетчерские второй день. Неизвестные отправляют их в адрес разных аэропортов страны. Из-за угрозы минирования сели лайнеры, вылетавшие из Петербурга, Москвы, Новосибирска, Владивостока и других городов.

Первым авиалайнером, который посадили «террористы», стал самолет рейса Владивосток — Москва 3 марта. После анонимного сообщения он сел на запасном аэродроме в Хабаровске. На борту было 167 пассажиров и 14 членов экипажа. Экипаж принял решение о посадке судна. Спецслужбы не нашли на борту взрывных устройств, после чего лайнер вылетел по направлению.



В тот же день из-за сообщения о минировании в Перми экстренно сел самолет рейса Новосибирск — Москва. После досмотровых мероприятий, задержавшись почти на пять часов, он также продолжил маршрут.



К каждому севшему самолету выезжали бригады спецслужб: вот так это происходило в Перми Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU