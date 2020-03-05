«Дорога ад, как стекло»: на трассе под Новосибирском собралась многокилометровая пробка

Вечером в четверг, 5 марта, на трассе около города Искитим водители встали в длинные пробки в обе стороны. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, который двигался в сторону Барнаула.

— Дорога ад, как стекло. Пробка была 4 км от Искитима. А все потому, что фуры не могли подняться в горку. И машины с трассы поулетали, — рассказал он.