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Дороги и транспорт

«Дорога ад, как стекло»: на трассе под Новосибирском собралась многокилометровая пробка

Затор растянулся около Искитима

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Заторы растянулись в обе стороны

Заторы растянулись в обе стороны

Вечером в четверг, 5 марта, на трассе около города Искитим водители встали в длинные пробки в обе стороны. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, который двигался в сторону Барнаула.

— Дорога ад, как стекло. Пробка была 4 км от Искитима. А все потому, что фуры не могли подняться в горку. И машины с трассы поулетали, — рассказал он.

Автомобили едут очень медленно

По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяжённость затора в сторону Новосибирска составляет около 2 километров, в обратную — более пяти километров.

Читатель сообщает, что из-за гололёда машины не могут заехать в горку

Читатель сообщает, что из-за гололёда машины не могут заехать в горку

Из-за сильного снегопада водители в Новосибирске сегодня тоже встали в длинные пробки по всему городу.

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Гигантская пробкатрассаГололёд
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
5 мар 2020 в 20:46

На Богаткова пробок нет, в Плотниково тоже. Но если люди сами купили квартиру в искитиме, что же теперь ныть и жаловаться? Сами виноваты.

Фото пользователя
5 мар 2020 в 20:46

Зачем на Новосибирском сайте писать про Искитим?

5 мар 2020 в 20:51

"который двигался в сторону Барнаул."
Хоспыдя, ис агня да в палымя...