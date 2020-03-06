День тюльпанов и тортиков. Как в новосибирских офисах отмечают Международный женский день (онлайн)

Ярко и шумно мужчины начали поздравлять женскую часть коллектива ГК «Фаворит».
В офисе НГС поздравлять женщин с 8 Марта начали с самого утра.
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В это воскресенье страна будет отмечать Международный женский день. В офисах дам начали поздравлять с самого утра. Мы в режиме онлайн следим за тем, какие сюрпризы устраивают для представительниц прекрасного пола.
Мы ждём ваши фотографии, а также новости, связанные с 8 Марта, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Пока можно вспомнить, как в офисах встречали 8 Марта в прошлом году.
Ярко и шумно мужчины начали поздравлять женскую часть коллектива ГК «Фаворит».
В офисе НГС поздравлять женщин с 8 Марта начали с самого утра.
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Поздравляю всех женщин (кроме и РСП) и мужиков которые не служили в армии с международным женским днем...
❤️Бабы! С праздником❤️
8-е Марта - это день борьбы за права женщин, день солидарности женщин стран в борьбе за равные права и эмансипацию.
В России у женщин права такие же как и у мужчин. То есть женщинам бороться уже не за что, они своего добились. Поэтому этот праздник в России нужно отменить.
Если же российские женщины желают бороться за права женщин в других странах, где женщин угнетают и проявлять женскую солидарность, то пусть продолжают свою борьбу и далее.
Но при чем тут тогда российские мужчины?