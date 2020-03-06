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День тюльпанов и тортиков. Как в новосибирских офисах отмечают Международный женский день (онлайн)

Присылайте свои фотографии и видео!

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В офисах праздник начинается с самого утра

В офисах праздник начинается с самого утра

В это воскресенье страна будет отмечать Международный женский день. В офисах дам начали поздравлять с самого утра. Мы в режиме онлайн следим за тем, какие сюрпризы устраивают для представительниц прекрасного пола.

Мы ждём ваши фотографии, а также новости, связанные с 8 Марта, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Пока можно вспомнить, как в офисах встречали 8 Марта в прошлом году.

Екатерина Евстафьева
Одними из первых отмечать Международный женский день начала группа компаний&nbsp;«Фаворит»&nbsp;

Одними из первых отмечать Международный женский день начала группа компаний «Фаворит» 

Ярко и шумно мужчины начали поздравлять женскую часть коллектива ГК «Фаворит».

Дам встречают очень шумно

Екатерина Евстафьева
В офисе НГС женщинам с порога напоминают о том, как они красивы

В офисе НГС женщинам с порога напоминают о том, как они красивы

В офисе НГС поздравлять женщин с 8 Марта начали с самого утра.

Напоминания о празднике расклеены по всему офису

Напоминания о празднике расклеены по всему офису

Не обошлось без напоминаний о том, как много времени иногда приходится проводить на работе

Не обошлось без напоминаний о том, как много времени иногда приходится проводить на работе

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8 МартаМеждународный женский денькорпоративыофисы
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КОММЕНТАРИИ (24)

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6 мар 2020 в 08:36

Поздравляю всех женщин (кроме и РСП) и мужиков которые не служили в армии с международным женским днем...

Москвич
6 мар 2020 в 08:39

❤️Бабы! С праздником❤️

Фото пользователя
6 мар 2020 в 08:44

8-е Марта - это день борьбы за права женщин, день солидарности женщин стран в борьбе за равные права и эмансипацию.
В России у женщин права такие же как и у мужчин. То есть женщинам бороться уже не за что, они своего добились. Поэтому этот праздник в России нужно отменить.
Если же российские женщины желают бороться за права женщин в других странах, где женщин угнетают и проявлять женскую солидарность, то пусть продолжают свою борьбу и далее.
Но при чем тут тогда российские мужчины?