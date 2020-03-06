День тюльпанов и тортиков. Как в новосибирских офисах отмечают Международный женский день (онлайн)

В это воскресенье страна будет отмечать Международный женский день. В офисах дам начали поздравлять с самого утра. Мы в режиме онлайн следим за тем, какие сюрпризы устраивают для представительниц прекрасного пола.



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Пока можно вспомнить, как в офисах встречали 8 Марта в прошлом году.