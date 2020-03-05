Поступил анонимный звонок о бомбе: в Новосибирске сел самолёт из Владивостока

Вечером в четверг, 5 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился рейс авиакомпании S7 из Владивостока. Как сообщил анонимный источник «Интерфакс», в экстренные службы поступила информация о том, что он заминирован.
— Поступила анонимная информация о минировании самолета А-320 Владивосток–Новосибирск, — сообщил собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолёт приземлился в Новосибирске в 18:09.
— Во время выполнения рейса S7 5206 Владивосток — Новосибирск в авиакомпанию поступило сообщение о минировании самолета. По прилете в аэропорт Толмачёво были проведены все необходимые процедуры — повторный досмотр воздушного судна, груза, багажа, почты и пассажиров. Информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе S7.
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Сегодня же самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Крым пытался приземлиться в Ростове-на-Дону из-за сообщения о бомбе. Также неизвестные сообщили, что рейс, вылетевший из Москвы в Омск, заминирован.
В минувший вторник, 3 марта, самолет рейса Новосибирск — Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о минировании.