«Самая яркая волна холода»: в Новосибирскую область идут морозы до -28 градусов

Сегодня и завтра Новосибирскую область накроет волна холода, но 8 марта синоптики ожидают потепление.



— Мы сейчас ожидаем вторжение воздушных масс с Севера, как мы говорим — «холодное вторжение». Оно будет происходить на фоне снегопадов, от слабых до умеренных. В ближайшие сутки мы предполагаем, что снегопады будут при порывистом ветре до 15–20 м/с, и мы предполагаем обвал холода, правда, кратковременный, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

