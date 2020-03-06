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Зима

«Самая яркая волна холода»: в Новосибирскую область идут морозы до -28 градусов

Также синоптики рассказали, когда снова придёт потепление

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На смену морозам 8 марта придёт оттепель

На смену морозам 8 марта придёт оттепель

Сегодня и завтра Новосибирскую область накроет волна холода, но 8 марта синоптики ожидают потепление.

— Мы сейчас ожидаем вторжение воздушных масс с Севера, как мы говорим — «холодное вторжение». Оно будет происходить на фоне снегопадов, от слабых до умеренных. В ближайшие сутки мы предполагаем, что снегопады будут при порывистом ветре до 15–20 м/с, и мы предполагаем обвал холода, правда, кратковременный, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Днём 6 и 7 марта температура днём составит -8… -13 градусов. В ночь на 7 марта температура опустится до -18… -23 градусов, а местами до -28 градусов.

— Это самая яркая волна холода ближайших дней. А 8-го числа, в связи, видимо, с Женским днём, мы ждём ослабление морозов, возобновление снегопадов, усиление ветра и потепление. Днём 8-го числа температура повысится до оттепели от -4 до +1 градуса, — рассказал Ренад Ягудин.

НГС рассказывал, что из-за ранней весны в Новосибирске сороки стали раньше вить гнёзда.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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6 мар 2020 в 07:56

Как обычно: бред про -28 от гидромета. Интелликаст (приложение Weather Channel) показывает, что холоднее -19 не будет (а это Толмачёво, значит, в центре не будет холоднее -17).

6 мар 2020 в 07:42

Ранняя весна...нет,не видел. Зима продолжается.

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6 мар 2020 в 08:23

Морозы - ЭТО ХОРОШО. Настоящий Сибиряк всегда любит Морозы, Холод и Снег! Поэтому мы Тут и живём! Хотя бывает что люди недавно переехали и первые год два им тут холодно. Особенно если они из Южных Республик!