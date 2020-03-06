«Самая яркая волна холода»: в Новосибирскую область идут морозы до -28 градусов

Сегодня и завтра Новосибирскую область накроет волна холода, но 8 марта синоптики ожидают потепление.
— Мы сейчас ожидаем вторжение воздушных масс с Севера, как мы говорим — «холодное вторжение». Оно будет происходить на фоне снегопадов, от слабых до умеренных. В ближайшие сутки мы предполагаем, что снегопады будут при порывистом ветре до 15–20 м/с, и мы предполагаем обвал холода, правда, кратковременный, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Днём 6 и 7 марта температура днём составит
— Это самая яркая волна холода ближайших дней. А 8-го числа, в связи, видимо, с Женским днём, мы ждём ослабление морозов, возобновление снегопадов, усиление ветра и потепление. Днём 8-го числа температура повысится до оттепели от -4 до +1 градуса, — рассказал Ренад Ягудин.
НГС рассказывал, что из-за ранней весны в Новосибирске сороки стали раньше вить гнёзда.