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Стиль и красота Обзор

В Новосибирске выбрали самого красивого врача — она станцевала эротический танец со змеей

Диана покорила жюри необычным и горячим творческим номером. Остальные девушки заметно расстроились

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Победу в конкурсе одержала 31-летняя Диана&nbsp;Сескутова, врач ультразвуковой диагностики&nbsp;

Победу в конкурсе одержала 31-летняя Диана Сескутова, врач ультразвуковой диагностики 

В главном корпусе НГМУ состоялся финал конкурса красоты среди медицинских работников «Бьюти Мед 2020». Девять участниц, которых выбрали в интернет-голосовании, состязались между собой за титул и корону. Выбирать победительницу помогал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Финал конкурса проходил в большом актовом зале университета, где участницы должны были выполнить три основных задания: самопрезентация — «Я в профессии», творческий номер и дефиле в вечернем наряде.

Участницы делились своими мыслями на тему, что значит для них их профессия&nbsp;

Участницы делились своими мыслями на тему, что значит для них их профессия 

Конкурс организовал региональный Минздрав и Новосибирская областная ассоциация врачей, чтобы повысить престиж медицинской профессии, показать, что врачи — это красивые женщины, которые не лишены таланта, тяги к творчеству, спорту и активному здоровому образу жизни.

Мероприятие назвали праздником и приурочили к 8 Марта

Мероприятие назвали праздником и приурочили к 8 Марта

Каждая их участниц привела с собой большую группу поддержки, но даже несмотря на зрительские аплодисменты, конкурсантки очень волновались. Среди них были врач ультразвуковой диагностики, детский стоматолог, фельдшер скорой помощи, старшая медицинская сестра, акушер-гинеколог, терапевт, неонатолог и участковый педиатр.

Иногда из-за криков болельщиков не было слышно самих участниц — в конце самой громкой команде выдали приз

Иногда из-за криков болельщиков не было слышно самих участниц — в конце самой громкой команде выдали приз

Одну из участниц — Марине Айвазян (акушер-гинеколог — Прим. ред.) приехали поддержать мамы вместе со своими детьми, которым Марине помогла появиться на свет. Они все вышли на сцену с теплыми словами, чем сильно удивили доктора.

Дети идеально вели себя на сцене и подбегали обнимать доктора

Дети идеально вели себя на сцене и подбегали обнимать доктора

На этапе творческого конкурса участницы пели, рассказывали стихи, но в основном — танцевали: больше всего зрителей удивил эффектный танец со змеей — питона Цезаря весом в 12 килограммов специально привезли для выступления.

Диана никогда раньше не танцевала со змеей, номер поставили за три занятия

Диана никогда раньше не танцевала со змеей, номер поставили за три занятия

Анна Кошелева (врач-терапевт) танцевала бачату в первый раз

Анна Кошелева (врач-терапевт) танцевала бачату в первый раз

Светлана Норкина — детский стоматолог, она одна среди участниц решила петь. Доктор исполнила песню&nbsp;«Леди Совершенство» из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!»

Светлана Норкина — детский стоматолог, она одна среди участниц решила петь. Доктор исполнила песню «Леди Совершенство» из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!»

Номер Татьяны Даниловой (врач-неонатолог) тоже пришелся по вкусу зрителям из-за эффектно светящихся крыльев

Номер Татьяны Даниловой (врач-неонатолог) тоже пришелся по вкусу зрителям из-за эффектно светящихся крыльев

Заключительный этап — конкурс дефиле больше напоминал выпускной вечер — участницы переоделись в вечерние платья, прошлись по сцене и выстроились в ряд в ожидании итогов голосования.

Каждая конкурсантка получила титул&nbsp;

Каждая конкурсантка получила титул 

Победу одержала 31-летняя врач ультразвуковой диагностики Диана Сескутова, именно она танцевала со змеей на руках. После объявления результатов конкурса группы поддержки утихли, а некоторые конкурсантки заметно расстроились. Сама же Диана говорит, что не ожидала победы:

— В глубине души я надеялась, но для меня это была больше ответственность перед моим учреждением, перед директором, которая сильно вдохновилась конкурсом. Конкурентки были очень достойными, поэтому я не могу сказать, что была уверена на 100%, до последнего стояла, дрожала на сцене, очень волновалась. Каждая по-своему талантлива.

Диана говорит, что она за проведение подобных конкурсов, это помогает отвлечься от работы и внести разнообразие в будни

Диана говорит, что она за проведение подобных конкурсов, это помогает отвлечься от работы и внести разнообразие в будни

Еще интересные истории про врачей:

Терапевт Евгения Лесовских после работы мастерит причудливые скульптуры из проволоки. Несколько раз она кардинально меняла свою карьеру и исполнила мечту детства.

Травматолог Светлана Филатова рассказала о страхе перед операциями и флирте на работе. Пациенты удивляются, когда видят хрупкую девушку, и не всегда верят ей, а мужчины пытаются заигрывать.

Наталья Клёсова работает детским патологоанатомом — она рассказала о непредсказуемости смерти, зловещем мужчине в фартуке и поиске истины в теле человека.

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КОММЕНТАРИИ (28)

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5 мар 2020 в 19:47

Привели большие группы поддержки... Аленяки... Куколды... Каблуки...

Гость
5 мар 2020 в 19:55

Лучше бы их творчество выражалось в совершенствовании в профессии, а не в верчении попой.

Гость
5 мар 2020 в 19:53

Все хотят только жопой крутить!