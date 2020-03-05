В Новосибирске выбрали самого красивого врача — она станцевала эротический танец со змеей

Победу в конкурсе одержала 31-летняя Диана Сескутова, врач ультразвуковой диагностики Фото: Густаво Зырянов

В главном корпусе НГМУ состоялся финал конкурса красоты среди медицинских работников «Бьюти Мед 2020». Девять участниц, которых выбрали в интернет-голосовании, состязались между собой за титул и корону. Выбирать победительницу помогал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Финал конкурса проходил в большом актовом зале университета, где участницы должны были выполнить три основных задания: самопрезентация — «Я в профессии», творческий номер и дефиле в вечернем наряде.

Участницы делились своими мыслями на тему, что значит для них их профессия Фото: Густаво Зырянов

Конкурс организовал региональный Минздрав и Новосибирская областная ассоциация врачей, чтобы повысить престиж медицинской профессии, показать, что врачи — это красивые женщины, которые не лишены таланта, тяги к творчеству, спорту и активному здоровому образу жизни.

Мероприятие назвали праздником и приурочили к 8 Марта Фото: Густаво Зырянов

Каждая их участниц привела с собой большую группу поддержки, но даже несмотря на зрительские аплодисменты, конкурсантки очень волновались. Среди них были врач ультразвуковой диагностики, детский стоматолог, фельдшер скорой помощи, старшая медицинская сестра, акушер-гинеколог, терапевт, неонатолог и участковый педиатр.

Иногда из-за криков болельщиков не было слышно самих участниц — в конце самой громкой команде выдали приз Фото: Густаво Зырянов

Одну из участниц — Марине Айвазян (акушер-гинеколог — Прим. ред.) приехали поддержать мамы вместе со своими детьми, которым Марине помогла появиться на свет. Они все вышли на сцену с теплыми словами, чем сильно удивили доктора.

Дети идеально вели себя на сцене и подбегали обнимать доктора Фото: Густаво Зырянов

На этапе творческого конкурса участницы пели, рассказывали стихи, но в основном — танцевали: больше всего зрителей удивил эффектный танец со змеей — питона Цезаря весом в 12 килограммов специально привезли для выступления.

Диана никогда раньше не танцевала со змеей, номер поставили за три занятия Фото: Густаво Зырянов

Анна Кошелева (врач-терапевт) танцевала бачату в первый раз Фото: Густаво Зырянов

Светлана Норкина — детский стоматолог, она одна среди участниц решила петь. Доктор исполнила песню «Леди Совершенство» из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Фото: Густаво Зырянов

Номер Татьяны Даниловой (врач-неонатолог) тоже пришелся по вкусу зрителям из-за эффектно светящихся крыльев Фото: Густаво Зырянов

Заключительный этап — конкурс дефиле больше напоминал выпускной вечер — участницы переоделись в вечерние платья, прошлись по сцене и выстроились в ряд в ожидании итогов голосования.

Каждая конкурсантка получила титул Фото: Густаво Зырянов

Победу одержала 31-летняя врач ультразвуковой диагностики Диана Сескутова, именно она танцевала со змеей на руках. После объявления результатов конкурса группы поддержки утихли, а некоторые конкурсантки заметно расстроились. Сама же Диана говорит, что не ожидала победы:

— В глубине души я надеялась, но для меня это была больше ответственность перед моим учреждением, перед директором, которая сильно вдохновилась конкурсом. Конкурентки были очень достойными, поэтому я не могу сказать, что была уверена на 100%, до последнего стояла, дрожала на сцене, очень волновалась. Каждая по-своему талантлива.