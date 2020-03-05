В Новосибирске выбрали самого красивого врача — она станцевала эротический танец со змеей

В главном корпусе НГМУ состоялся финал конкурса красоты среди медицинских работников «Бьюти Мед 2020». Девять участниц, которых выбрали в интернет-голосовании, состязались между собой за титул и корону. Выбирать победительницу помогал министр здравоохранения Константин Хальзов.
Финал конкурса проходил в большом актовом зале университета, где участницы должны были выполнить три основных задания: самопрезентация — «Я в профессии», творческий номер и дефиле в вечернем наряде.
Конкурс организовал региональный Минздрав и Новосибирская областная ассоциация врачей, чтобы повысить престиж медицинской профессии, показать, что врачи — это красивые женщины, которые не лишены таланта, тяги к творчеству, спорту и активному здоровому образу жизни.
Каждая их участниц привела с собой большую группу поддержки, но даже несмотря на зрительские аплодисменты, конкурсантки очень волновались. Среди них были врач ультразвуковой диагностики, детский стоматолог, фельдшер скорой помощи, старшая медицинская сестра, акушер-гинеколог, терапевт, неонатолог и участковый педиатр.
Одну из участниц — Марине Айвазян (акушер-гинеколог — Прим. ред.) приехали поддержать мамы вместе со своими детьми, которым Марине помогла появиться на свет. Они все вышли на сцену с теплыми словами, чем сильно удивили доктора.
На этапе творческого конкурса участницы пели, рассказывали стихи, но в основном — танцевали: больше всего зрителей удивил эффектный танец со змеей — питона Цезаря весом в 12 килограммов специально привезли для выступления.
Заключительный этап — конкурс дефиле больше напоминал выпускной вечер — участницы переоделись в вечерние платья, прошлись по сцене и выстроились в ряд в ожидании итогов голосования.
Победу одержала 31-летняя врач ультразвуковой диагностики Диана Сескутова, именно она танцевала со змеей на руках. После объявления результатов конкурса группы поддержки утихли, а некоторые конкурсантки заметно расстроились. Сама же Диана говорит, что не ожидала победы:
— В глубине души я надеялась, но для меня это была больше ответственность перед моим учреждением, перед директором, которая сильно вдохновилась конкурсом. Конкурентки были очень достойными, поэтому я не могу сказать, что была уверена на 100%, до последнего стояла, дрожала на сцене, очень волновалась. Каждая по-своему талантлива.
Еще интересные истории про врачей:
Терапевт Евгения Лесовских после работы мастерит причудливые скульптуры из проволоки. Несколько раз она кардинально меняла свою карьеру и исполнила мечту детства.
Травматолог Светлана Филатова рассказала о страхе перед операциями и флирте на работе. Пациенты удивляются, когда видят хрупкую девушку, и не всегда верят ей, а мужчины пытаются заигрывать.
Наталья Клёсова работает детским патологоанатомом — она рассказала о непредсказуемости смерти, зловещем мужчине в фартуке и поиске истины в теле человека.