«Спасибо, что родилась женщиной». Мужчина-феминист (есть и такие) — о современном 8 Марта и традициях

Артем Старостин поддерживает феминисток и объясняет, почему он так скептически относится к празднованию 8 Марта Фото: Ольга Бурлакова; из личного архива Артема Старостина

«Привет, поздравляю тебя с тем, что ты родилась женщиной!». Именно так без фильтров выглядят наши сообщения 8 марта. Вы когда-нибудь задумывались, зачем поздравляете в этот день всех представительниц женского пола? Подкастер Артем Старостин размышляет о том, нужно ли вообще кого-то поздравлять с этим днем, и почему для некоторых людей 8 марта может оказаться днем скорби. Как связаны привычка смотреть в зеркало перед выходом и Международный женский день? Даем слово Артему!

Раз в год запах тюльпанов пробуждает в нас инстинкт начать дискуссию о 8 Марта. В красном углу ринга — эксперты гендерной теории, биографы Клары Цеткин и Розы Люксембург, в синем — все остальные любители отмечать праздники, фанаты корпоративов и выходных.



Цеткин и Люксембург — это фамилии, символизирующие протест и несогласие с мейнстримом. А мейнстрим и государство — две черные дыры, которые поглощают любой протест и превращают его в попсу и пропаганду. 8 Марта утратило свой смысл для феминизма ровно в тот момент, когда его официально утвердили в ООН (1975 год). Его превратили в формальность. Формальность — страшная сила, намного страшнее красоты. Вот люди и думают, что это такой формальный праздник, потому что его празднуют во всем мире на государственном уровне.

Массам нужна простая формула: «С праздником, вот цветы, конфеты».

Всем нужен выходной, повод отдохнуть, расслабиться, ощутить удовольствие от доставления удовольствия другим. Никому не нужна история развития феминизма, никому не интересно руководство по борьбе с патриархатом. Эмансипация? Солидарность? В этот день забываются все случаи насилия над женщинами, все случаи дискриминации, все законодательные акты, выгодные только одному (мужскому) полу. Все делают счастливые лица, чиновники поздравляют чиновниц и гражданок, начальники поздравляют подчиненных, те в ответ улыбаются, потому что не хотят обманывать ожидания друг от друга.



Конечно, 8 марта считается праздником, потому он стал формальной нормой. Норма — понятие большинства. Праздник подразумевает выполнение определенных ритуалов, задает паттерны поведения и настроение. Это привычка. 8 марта каждая женщина ожидает от любого проходящего мужчины как минимум поздравления, а мужчины стремятся успеть поздравить каждую женщину:

— Привет, поздравляю тебя с тем, что ты родилась женщиной!

— Ух ты, спасиииибо) Но социальная норма всегда меняется: например, день Красной армии превратился во всероссийский (мужской) день защитника отечества, а день солидарности в борьбе за права и эмансипацию превратился в женский день.

Из дня протеста стал днем женственности Если взять точку зрения феминизма, то это важная дата в развитии женского движения и борьбы, которую мейнстрим превратил в букет тюльпанов. Элитарный праздник для «своих» с определенной идентичностью превратился в массовую традицию. Пластмассовый мир победил, и это, конечно, мешает фем-движениям проявлять свой голос и просвещать людей на критические для общества темы. Мешает в том смысле, что 8 марта из дня протеста превратился в день женственности, а «женственность» в системе ценностей консервативного общества (нашего большинства) подразумевает неравенство по отношению к мужчине. Это самый прибыльный день для продавцов чисто «женских» удовольствий.

Вообще, само понятие «праздник» может доставлять удовольствие только в том случае, если не задумываться о его происхождении. Если копаться глубже, вооружившись призмой скептицизма, то дни рождения и Новые года приближают нас к смерти, в мае мы празднуем победу одного диктатора над другим, в феврале поощряем насилие и милитаризм, а в марте упражняемся в лицемерии и подхалимстве.

Кроме того, любой праздник — вовсе не общественное достояние. С развитием рынка любой праздник превратился в событие, которое вынуждает нас потратить больше денег, чем обычно.

Праздник закладывает в нас привычки: Кока-кола на Новый год, торт на день рождения, цветы на 8 марта.

Все наши привычки и эмоции обслуживаются индустрией маркетинга, мы просто этого не замечаем. На практике крайне тяжело сознательно выйти за рамки многолетних традиций (я, к примеру, до сих пор не могу перестать смотреться в зеркало, если что-то забыл дома). Сражаться за убеждения легче, чем по ним жить, поэтому даже самая ярая феминистка в хороводе массового веселья может на долю секунды выключить рациональность и улыбнуться комплименту от случайного прохожего.



8 Марта приносит выгоду абсолютно всем: людям, бизнесу, государству, обществу, от этого праздника пока никто не пострадал. Поэтому его вряд ли нужно отменять или бойкотировать. Ему нужно придавать больше смысла и ценности. Кроме повода признаться в любви или сходить в кино, это также повод громче сказать о проблемах домашнего насилия, изнасилований, поднять вопрос об абортах и контрацепции.

Поздравлять ли с таким «праздником» свою вторую половину? Вот здесь я не вижу смысла сильно задумываться и играть в снобизм. Не поздравляйте, если вы об этом честно договорились, если вы с ней существуете в марксистской парадигме, подвергаете критике капитализм или придерживаетесь позиций радикального феминизма. А может, вы и придерживаетесь всех этих позиций, но договорились поздравлять друг друга и отдохнуть от груза ответственности за мир без дискриминации? Одно скажу точно: родителям и другим родственникам не стоит пересказывать свои знания о третьей волне феминизма. Это не их война.

Мы привыкли всё упрощать, потому что наша жизнь и так сложная штука. Ну праздник да праздник, зачем так пафосно об этом рассуждать? Веселись, дари людям радость, получай удовольствие. Расслабься. Можно и так, это выбор каждого, мы сами формируем свой круг общения, при желании от праздника всегда можно спрятаться. Самое правильное здесь придерживаться простой и вульгарной истины: уважение, любовь и равенство не в цветах на 8 марта и не в носках на 23 февраля, а в отсутствии предрассудков и насилия во все остальные дни в году.



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