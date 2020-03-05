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Чем мы побеждали немцев: 12 мощных фото с выставки миниатюрной военной техники в Новосибирске

На выставке показали всё многообразие военной техники — танки, корабли, самолёты размером с ладонь

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Кроме военной техники на выставке представили исторические диорамы — макеты событий того времени. Только взгляните на фото — какую ювелирную работу проделали авторы художественных миниатюр!

Кроме военной техники на выставке представили исторические диорамы — макеты событий того времени. Только взгляните на фото — какую ювелирную работу проделали авторы художественных миниатюр!

В Новосибирском краеведческом музее сегодня, 5 марта, открыли выставку «Военная техника в масштабе» — она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставкой занимались сразу три новосибирских клуба историко-технического моделизма, отсюда и такой масштаб — в двух залах музея представили более 600 моделей техники преимущественно 40-х годов. Тут и самолёты, и танки, и вертолёты, и корабли, и противотанковые орудия, а также художественные миниатюры, иллюстрирующие картины военной жизни. Более подробно о том, что можно увидеть на выставке, которая продлится месяц, — в нашем фоторепортаже.

Выставку удалось организовать силами трёх новосибирских клубов — студии «Восточный фронт», «Мир моделей техники» и клуба историко-технического стендового моделизма «1:72». Последний сотрудничает с музеем с 1982 года и регулярно помогает организовывать выставки и другие мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне

Выставку удалось организовать силами трёх новосибирских клубов — студии «Восточный фронт», «Мир моделей техники» и клуба историко-технического стендового моделизма «1:72». Последний сотрудничает с музеем с 1982 года и регулярно помогает организовывать выставки и другие мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне

Один из организаторов выставки — руководитель клуба «1:72» Валерий Сердюк — рассказал, что им удалось охватить почти все тематики военной техники и представить более 600 масштабных моделей. Поэтому обширная экспозиция заняла два зала краеведческого музея

Один из организаторов выставки — руководитель клуба «1:72» Валерий Сердюк — рассказал, что им удалось охватить почти все тематики военной техники и представить более 600 масштабных моделей. Поэтому обширная экспозиция заняла два зала краеведческого музея

А это, пожалуй, самая масштабная модель выставки — обобщённый проект линкора «Москва» времён ВОВ. Масштаб — 1:150

А это, пожалуй, самая масштабная модель выставки — обобщённый проект линкора «Москва» времён ВОВ. Масштаб — 1:150

Второе направление выставки, по словам Валерия Сердюка, — современные виды вооружения. «Его можно охарактеризовать как продолжение наших традиций. На выставке мы постарались представить многие виды современного вооружения в самых разных направлениях — броня, авиация, флот», — пояснил он

Второе направление выставки, по словам Валерия Сердюка, — современные виды вооружения. «Его можно охарактеризовать как продолжение наших традиций. На выставке мы постарались представить многие виды современного вооружения в самых разных направлениях — броня, авиация, флот», — пояснил он

Часть выставки посвящена маршалу авиации, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину. В частности, здесь есть копия американского истребителя P-39N «Аэрокобра», который поставлялся в СССР по ленд-лизу, а также модель советского высотного истребителя МиГ-3, на котором летал Покрышкин в начале 40-х годов

Часть выставки посвящена маршалу авиации, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину. В частности, здесь есть копия американского истребителя P-39N «Аэрокобра», который поставлялся в СССР по ленд-лизу, а также модель советского высотного истребителя МиГ-3, на котором летал Покрышкин в начале 40-х годов

Среди экспонатов можно найти и МиГ-15УТИ — масштабную копию самолёта, на котором тренировочный и последний полёт совершили Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серёгин.

Среди экспонатов можно найти и МиГ-15УТИ — масштабную копию самолёта, на котором тренировочный и последний полёт совершили Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серёгин.

«У нас здесь ещё есть витрина, напоминающая жителям нашего города о том, что в Новосибирске живёт дочь конструктора танка Т-34 — Елизавета Кошкина», — поделился Валерий Сердюк.

«У нас здесь ещё есть витрина, напоминающая жителям нашего города о том, что в Новосибирске живёт дочь конструктора танка Т-34 — Елизавета Кошкина», — поделился Валерий Сердюк.

Именно танк Т-34 организатор выставки назвал символом победы. «Т-34 — это такая машина, которая, можно сказать, прошла всю войну и достойно себя зарекомендовала. Поэтому для Новосибирска это значимо», — добавил он

Именно танк Т-34 организатор выставки назвал символом победы. «Т-34 — это такая машина, которая, можно сказать, прошла всю войну и достойно себя зарекомендовала. Поэтому для Новосибирска это значимо», — добавил он

Авторами моделей, по его словам, выступают «взрослые дяди, помешанные на истории». При создании своих проектов они изучают литературный контекст и посвящают скрупулёзной работе долгие часы

Авторами моделей, по его словам, выступают «взрослые дяди, помешанные на истории». При создании своих проектов они изучают литературный контекст и посвящают скрупулёзной работе долгие часы

«Экспозиция объединяет работы профессиональных и начинающих моделистов Новосибирска, а также нескольких детских творческих коллективов города и области. Авторы масштабных моделей стремятся как можно более точно и детально воспроизводить мельчайшие детали, оттенки, надписи, а для некоторых образцов — и характерные загрязнения, повреждения», — говорится в анонсе выставки

«Экспозиция объединяет работы профессиональных и начинающих моделистов Новосибирска, а также нескольких детских творческих коллективов города и области. Авторы масштабных моделей стремятся как можно более точно и детально воспроизводить мельчайшие детали, оттенки, надписи, а для некоторых образцов — и характерные загрязнения, повреждения», — говорится в анонсе выставки

Валерий Сердюк считает, что выставка, которая продлится до апреля, будет полезна для подрастающего поколения: «Она для того, чтобы люди могли посмотреть, каким оружием мы воевали с немцем, каким оружием мы его побеждали»

Валерий Сердюк считает, что выставка, которая продлится до апреля, будет полезна для подрастающего поколения: «Она для того, чтобы люди могли посмотреть, каким оружием мы воевали с немцем, каким оружием мы его побеждали»

В начале января в Новосибирске подвели итоги XX Сибирского фестиваля снежной скульптуры, который был на этот раз посвящён теме «Год памяти и славы в России».

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военная техникавыставкаКраеведческий музей
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КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
5 мар 2020 в 20:31

Представляю, как было бы стыдно дедам за своих внуков и правнуков, которые не служили в армии.

Фото пользователя
5 мар 2020 в 20:31

Внука свожу на выставку. Пусть с малых лет приучается к этой тематике. Это важно.

self
5 мар 2020 в 20:35

так себе достижения за 20 лет. В мировой войне победили США если кто не в курсе