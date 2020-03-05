Чем мы побеждали немцев: 12 мощных фото с выставки миниатюрной военной техники в Новосибирске

В Новосибирском краеведческом музее сегодня, 5 марта, открыли выставку «Военная техника в масштабе» — она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставкой занимались сразу три новосибирских клуба историко-технического моделизма, отсюда и такой масштаб — в двух залах музея представили более 600 моделей техники преимущественно 40-х годов. Тут и самолёты, и танки, и вертолёты, и корабли, и противотанковые орудия, а также художественные миниатюры, иллюстрирующие картины военной жизни. Более подробно о том, что можно увидеть на выставке, которая продлится месяц, — в нашем фоторепортаже.