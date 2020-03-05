В Новосибирске назначили нового главу Дзержинского района. Кто он такой?

Главой Дзержинского района назначили Александра Рудских, это стало известно днём 5 марта.
— Встреча представления прошла буквально час назад, — сообщил НГС источник в администрации Дзержинского района.
Ранее Александр Рудских занимал должность генерального директора ОАО «Электроагрегат», расположенном на Планетарной.
Александр Рудских родился 27 августа 1965 года. На заводе «Электроагрегат» он работал с 2009 года, а с 1 сентября 2010 года возглавлял его. По данным сайта Центра раскрытия корпоративной информации, Александр Рудских прекратил свои полномочия 4 марта. С сегодняшнего дня завод возглавляет Александр Деришев.
ОАО «Электроагрегат» учредили в августе 1993 года в результате приватизации государственного предприятии НПО «Электроагрегат». Сейчас завод занимается разработками и производством систем электроснабжения, электроустановок, дизельных электроагрегатов мощностью до 1000 кВт, систем управления военного и гражданского назначения различного исполнения, говорится на сайте завода.
С 14 марта 2018 года администрацию Дзержинского района возглавлял Сергей Жиров. Он покинул должность в конце февраля.
Ранее НГС сообщал, что в Новосибирске выбрали нового директора клиники Мешалкина.