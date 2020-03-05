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Политика

В Новосибирске назначили нового главу Дзержинского района. Кто он такой?

Пост занял глава завода «Электроагрегат»

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Главой Дзержинского района стал глава завода «Электроагрегат»

Главой Дзержинского района стал глава завода «Электроагрегат»

Главой Дзержинского района назначили Александра Рудских, это стало известно днём 5 марта.

— Встреча представления прошла буквально час назад, — сообщил НГС источник в администрации Дзержинского района.

Ранее Александр Рудских занимал должность генерального директора ОАО «Электроагрегат», расположенном на Планетарной.

Александр Рудских родился 27 августа 1965 года. На заводе «Электроагрегат» он работал с 2009 года, а с 1 сентября 2010 года возглавлял его. По данным сайта Центра раскрытия корпоративной информации, Александр Рудских прекратил свои полномочия 4 марта. С сегодняшнего дня завод возглавляет Александр Деришев.

ОАО «Электроагрегат» учредили в августе 1993 года в результате приватизации государственного предприятии НПО «Электроагрегат». Сейчас завод занимается разработками и производством систем электроснабжения, электроустановок, дизельных электроагрегатов мощностью до 1000 кВт, систем управления военного и гражданского назначения различного исполнения, говорится на сайте завода.

Александр Рудских возглавлял завод с 2010 года

Александр Рудских возглавлял завод с 2010 года

С 14 марта 2018 года администрацию Дзержинского района возглавлял Сергей Жиров. Он покинул должность в конце февраля.

Ранее НГС сообщал, что в Новосибирске выбрали нового директора клиники Мешалкина.

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КОММЕНТАРИИ (19)

5 мар 2020 в 17:41

По ул Планетарной, точно? Сдается мне, что есть улица Планетная в Новосибирске.

:))
5 мар 2020 в 17:55

Ефстафьва, завод находится на ул.
Планетная 30.

Фото пользователя
5 мар 2020 в 17:51

... Встреча представления ...
Довольно-таки странное сочетание слов. "Представление" было встречено овациями, надеюсь? А заводик-то точно на Планетарной?