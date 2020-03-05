Исчезновение известного новосибирского учёного: мужчина сел не на тот автобус — его идут искать в лес

В Новосибирске поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиски 88-летнего Геннадия Кулакова — известный учёный пропал 3 марта, после того, как вышел с работы около 17:00 на Красном проспекте.



Добровольцев позвали на сбор с 16:30 на улицу Арбузова, 2/2 на парковке ТЦ «Арбуз» в Академгородке. Людей просят одеться потеплее — поиски будут вестись, в том числе, и в лесу.

— У нас есть данные, где последний раз «билась» его транспортная карта, и свидетельство на горячую линию. Вечером 3 числа он заблудился, старался попасть домой, уехал в другую сторону, катался из стороны в сторону, проехал свою остановку, потом снова сел не в тот автобус. Утром поступило свидетельство, что его видели там, в микрорайоне «Щ», и у нас всё связалось. Там гаражи, куча дорог, в том числе в поле. Сейчас полиция оформляет заявку в МЧС, чтобы подключились спасатели на снегоходах, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.