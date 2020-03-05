Исчезновение известного новосибирского учёного: мужчина сел не на тот автобус — его идут искать в лес

В Новосибирске поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиски 88-летнего Геннадия Кулакова — известный учёный пропал 3 марта, после того, как вышел с работы около 17:00 на Красном проспекте.
Добровольцев позвали на сбор с 16:30 на улицу Арбузова, 2/2 на парковке ТЦ «Арбуз» в Академгородке. Людей просят одеться потеплее — поиски будут вестись, в том числе, и в лесу.
— У нас есть данные, где последний раз «билась» его транспортная карта, и свидетельство на горячую линию. Вечером 3 числа он заблудился, старался попасть домой, уехал в другую сторону, катался из стороны в сторону, проехал свою остановку, потом снова сел не в тот автобус. Утром поступило свидетельство, что его видели там, в микрорайоне «Щ», и у нас всё связалось. Там гаражи, куча дорог, в том числе в поле. Сейчас полиция оформляет заявку в МЧС, чтобы подключились спасатели на снегоходах, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.
Она добавила, что сейчас очень большую роль играет время, и сегодня очень важна помощь добровольцев.
«Работы Г. И. Кулакова в области горного дела широко известны в России и за рубежом. Он является одним из ведущих специалистов в мире по разработке и реализации в производстве метода скважинных фотоупругих датчиков. Автор комплекса приборов и методов для геомеханических и геофизических исследований массива горных пород. Геннадий Иванович — автор и соавтор около 370 печатных научных трудов, в том числе 8 монографий, 22 инструкций и нормативных документов по ведению горных работ и управлению горным давлением, 45 авторских свидетельств СССР, 26 патентов России, двух зарубежных патентов», — говорится о Кулакове на сайте Института горного дела.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11, или поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–54–52 или в редакцию по телефону 8 923 157–00–00.
Геннадий Иванович до этого случая уже несколько раз пропадал из-за проблем с памятью, но в течение нескольких часов возвращался домой. В этот раз его нет больше двух суток. Мужчине требуется медицинская помощь.