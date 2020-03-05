Подробности смертельного ДТП с грузовиком: у погибшего экспедитора не нашли денег за сданный груз

В ДТП в Чановском районе погиб 46-летний экспедитор из Омска Вячеслав Руснак — близкие утверждают, что у мужчины с собой должна была быть крупная сумма денег.
Авария случилась вечером 4 марта, примерно в 20:35, на трассе — водитель грузовика «Исузу-Эльф» врезался в пешеходное ограждение. Мужчина погиб на месте.
— Груз уже сдан был, — рассказал корреспонденту НГС брат погибшего Виктор. — А в барсетке были две или три тысячи, со слов следователей. Куда могли исчезнуть деньги? Вячеслав возил грузы на этом автомобиле, в районе Омской области, и вот теперь в Новосибирск.
Виктор уточнил, что с собой у погибшего должно было быть 52 тысячи 800 рублей — деньги за груз Руснак обычно возил в кармане куртки.
— У него остались семья, дети, — продолжает Виктор. — Мать и жена не могут отойти, ни с кем пока вообще не разговаривают. Не хочу никого обвинять, но понимаю, как иногда могут сработать люди, которые просто рядом оказались.
— Информации о том, что были деньги в автомобиле, нет, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Информация тяжёлая достаточно была. Но о том, что в машине находились деньги, а тем более крупная сумма, нет данных. В любом случае, имущество, находящееся в автомобиле, было передано или будет передано родственникам погибшего или пострадавшего человека.
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Сегодня утром, 5 марта, около 10:00 на трассе в другом районе Новосибирской области также произошло смертельное ДТП автомобиль KIA Sportage врезался в грузовик Scania в Барабинском районе. В результате 23-летний водитель KIA погиб на месте.