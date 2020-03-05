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Подробности смертельного ДТП с грузовиком: у погибшего экспедитора не нашли денег за сданный груз

Родственники рассказывают, что деньги за груз Руснак обычно возил в кармане куртки

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На трассе в Чановском районе погиб 46-летний омич Вячеслав Руснак

На трассе в Чановском районе погиб 46-летний омич Вячеслав Руснак

В ДТП в Чановском районе погиб 46-летний экспедитор из Омска Вячеслав Руснак — близкие утверждают, что у мужчины с собой должна была быть крупная сумма денег.

Авария случилась вечером 4 марта, примерно в 20:35, на трассе — водитель грузовика «Исузу-Эльф» врезался в пешеходное ограждение. Мужчина погиб на месте.

— Груз уже сдан был, — рассказал корреспонденту НГС брат погибшего Виктор. — А в барсетке были две или три тысячи, со слов следователей. Куда могли исчезнуть деньги? Вячеслав возил грузы на этом автомобиле, в районе Омской области, и вот теперь в Новосибирск.

Виктор уточнил, что с собой у погибшего должно было быть 52 тысячи 800 рублей — деньги за груз Руснак обычно возил в кармане куртки.

— У него остались семья, дети, — продолжает Виктор. — Мать и жена не могут отойти, ни с кем пока вообще не разговаривают. Не хочу никого обвинять, но понимаю, как иногда могут сработать люди, которые просто рядом оказались.

Водитель погиб на месте

Водитель погиб на месте

— Информации о том, что были деньги в автомобиле, нет, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Информация тяжёлая достаточно была. Но о том, что в машине находились деньги, а тем более крупная сумма, нет данных. В любом случае, имущество, находящееся в автомобиле, было передано или будет передано родственникам погибшего или пострадавшего человека.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или знали погибшего, то свяжитесь с нашим криминальным журналистом или с редакцией по номеру WhatsApp 8–982–781–74–07.

Сегодня утром, 5 марта, около 10:00 на трассе в другом районе Новосибирской области также произошло смертельное ДТП автомобиль KIA Sportage врезался в грузовик Scania в Барабинском районе. В результате 23-летний водитель KIA погиб на месте.

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ДТПпогиб водитель
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
5 мар 2020 в 18:17

Да всю жизнь были шакалы и мародёры.
Им глубоко пофиг, кто там в кабине- раненый или мёртвый.

Фото пользователя
5 мар 2020 в 18:17

Гаишников пусть трясут...

5 мар 2020 в 18:18

Во всех грехах обычно обвиняют того, кто первым обнаружил труп.