Подробности смертельного ДТП с грузовиком: у погибшего экспедитора не нашли денег за сданный груз

В ДТП в Чановском районе погиб 46-летний экспедитор из Омска Вячеслав Руснак — близкие утверждают, что у мужчины с собой должна была быть крупная сумма денег.

Авария случилась вечером 4 марта, примерно в 20:35, на трассе — водитель грузовика «Исузу-Эльф» врезался в пешеходное ограждение. Мужчина погиб на месте.

— Груз уже сдан был, — рассказал корреспонденту НГС брат погибшего Виктор. — А в барсетке были две или три тысячи, со слов следователей. Куда могли исчезнуть деньги? Вячеслав возил грузы на этом автомобиле, в районе Омской области, и вот теперь в Новосибирск.