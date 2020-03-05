Место «Красного куба» в Новосибирске мгновенно заняла другая сеть подарков — там много милых котиков

Формат сети можно определить, как магазины подарков Фото: Стас Соколов

На новосибирский рынок вышла сеть магазинов «Гоголь-Моголь», первая точка открылась в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Это проект владельцев сети книжных магазинов «Читай-город», они собираются открыть в ближайшие годы до ста подобных магазинов по всей стране.

Первый магазин «Гоголь-Моголь» открылся в Москве в ТРЦ «Ривьера» ещё в конце 2018 года. Сейчас, по данным 2ГИС, в столице у сети пять торговых точек, и ещё одна — в Саратове. В магазинах продаются канцтовары, простая посуда, игрушки и аксессуары, которые в компании называют «креативными». Как правило, речь идет о форме — надписях, картинках и т.д.



У создателей «Гоголь-Моголь» большие планы. Как заявил газете «Коммерсантъ» гендиректор компании «Читай-город—Буквоед» Михаил Иванцов, книжный ритейлер в течение трех-пяти лет планирует открыть до 100 магазинов своей новой сувенирной сети.

Простая эмалированная кружка с рисунком котика стоит 450 рублей Фото: Стас Соколов

В Новосибирске первый «Гоголь-Моголь» открылся в ТРЦ «Галерея Новосибирск» на третьем этаже, рядом с гипермаркетом электроники «М.Видео». Как рассказали в магазине, он открылся в конце января.

Прежде здесь располагался другой магазин подарков — «Красный Куб». Эта сеть ушла из Новосибирска. По сравнению с «Кубом» товары, которые продаются в «Гоголь-Моголь» отличается большей утилитарностью. Здесь, например, можно купить закрывающиеся емкости для горячих и холодных напитков разных типов, блокноты, кружки, матерчатые сумки, настольные игры и т.д. Однако, основная концепция магазина очевидна — здесь предлагают подарки. То есть товары, которые должны не только выполнять какие-то функции, но и вызывать эмоции.

За эти эмоции, впрочем, придется доплатить. Яркий пример — обычная эмалированная кружка, розничная цена которой составляет где-то 100–120 рублей, здесь продается за 450 рублей. Просто потому, что на ней толстый кот.



Пластиковая бутылка с подвесом (то же с котиком и надписью I am legend) обойдется в 380 рублей. Простая тряпичная сумка с одноцветным принтом (с такой можно ходить в супермаркет и использовать вместо одноразовых пакетов) стоит 390 рублей.

Тряпичная сумка с цитатой из Булгакова, обойдется в 390 рублей Фото: Стас Соколов

Целый угол в магазине занят фигурными подушками. В основном это всё те же коты разных форм и расцветок, которые лишь немного разбавлены совами.

Стоят такие подушки в районе 800 рублей Фото: Стас Соколов