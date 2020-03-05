«Говорили же ехать на электричке»: новосибирцы застряли в пробках во время снегопада

Такая пробка образовалась на улице Ипподромской Фото: Алёна Истомина

Днём 5 марта в Новосибирске возникли серьёзные пробки — сервис 2ГИС оценивает их в 8 баллов.

Движение сильно затруднено на улице Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса при подъезде к площади Лыщинского и на Октябрьском мосту. Серьезные пробки также образовались на улицах Котовского и Ватутина в районе парка им. Кирова, улицах Невельского и Троллейной.

Движение затруднено на подъезде к Октябрьскому мосту Фото: 2ГИС

В Центральном районе движение затруднено на улицах Советской, Фрунзе, Орджоникидзе и Ленина, Красном проспекте.



Пробки наблюдаются в Центральном районе Фото: 2ГИС

В Калининском районе затруднено движение на улицах Богдана Хмельницкого, Писемского, Народной и Александра Невского.

— Научился в уме четырёхзначные цифры множить, пока стоял на Народной, — написал в сервисе 2ГИС один из автомобилистов.

Стоя в пробках водители пишут гневные комментарии Фото: 2ГИС

— Как такое возможно?! Невыносимо бесит, — возмущается неизвестный водитель.

Больше всего из-за пробок негодуют автомобилисты в Калининском районе Фото: 2ГИС

В Октябрьском районе образовались пробки на улицах Военной, Ипподромской и Пролетарской, а также на Большевистской.

Как обычно, большая пробка образовалась на улице Большевистсвкой Фото: 2ГИС

В Заельцовском движение практически парализовано на Мочищенском шоссе, улицах Жуковского и Залесского.



На Мочищенском шоссе движение практически парализовано Фото: 2ГИС