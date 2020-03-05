«Говорили же ехать на электричке»: новосибирцы застряли в пробках во время снегопада

Днём 5 марта в Новосибирске возникли серьёзные пробки — сервис 2ГИС оценивает их в 8 баллов.
Движение сильно затруднено на улице Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса при подъезде к площади Лыщинского и на Октябрьском мосту. Серьезные пробки также образовались на улицах Котовского и Ватутина в районе парка им. Кирова, улицах Невельского и Троллейной.
В Центральном районе движение затруднено на улицах Советской, Фрунзе, Орджоникидзе и Ленина, Красном проспекте.
В Калининском районе затруднено движение на улицах Богдана Хмельницкого, Писемского, Народной и Александра Невского.
— Научился в уме четырёхзначные цифры множить, пока стоял на Народной, — написал в сервисе 2ГИС один из автомобилистов.
— Как такое возможно?! Невыносимо бесит, — возмущается неизвестный водитель.
В Октябрьском районе образовались пробки на улицах Военной, Ипподромской и Пролетарской, а также на Большевистской.
В Заельцовском движение практически парализовано на Мочищенском шоссе, улицах Жуковского и Залесского.
Ранее НГС рассказывал о развязке Фрунзе — Кошурникова — Красина, где машины давят друг друга в «бутылочном горлышке».