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Дороги и транспорт

«Говорили же ехать на электричке»: новосибирцы застряли в пробках во время снегопада

Сейчас в городе наблюдаются заторы в 8 баллов

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Такая пробка образовалась на улице Ипподромской

Такая пробка образовалась на улице Ипподромской

Днём 5 марта в Новосибирске возникли серьёзные пробки — сервис 2ГИС оценивает их в 8 баллов.

Движение сильно затруднено на улице Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса при подъезде к площади Лыщинского и на Октябрьском мосту. Серьезные пробки также образовались на улицах Котовского и Ватутина в районе парка им. Кирова, улицах Невельского и Троллейной.

Движение затруднено на подъезде к Октябрьскому мосту

Движение затруднено на подъезде к Октябрьскому мосту

В Центральном районе движение затруднено на улицах Советской, Фрунзе, Орджоникидзе и Ленина, Красном проспекте.

Пробки наблюдаются в Центральном районе

Пробки наблюдаются в Центральном районе

В Калининском районе затруднено движение на улицах Богдана Хмельницкого, Писемского, Народной и Александра Невского.

— Научился в уме четырёхзначные цифры множить, пока стоял на Народной, — написал в сервисе 2ГИС один из автомобилистов.

Стоя в пробках водители пишут гневные комментарии

Стоя в пробках водители пишут гневные комментарии

— Как такое возможно?! Невыносимо бесит, — возмущается неизвестный водитель.

Больше всего из-за пробок негодуют автомобилисты в Калининском районе

Больше всего из-за пробок негодуют автомобилисты в Калининском районе

В Октябрьском районе образовались пробки на улицах Военной, Ипподромской и Пролетарской, а также на Большевистской.

Как обычно, большая пробка образовалась на улице Большевистсвкой

Как обычно, большая пробка образовалась на улице Большевистсвкой

В Заельцовском движение практически парализовано на Мочищенском шоссе, улицах Жуковского и Залесского.

На Мочищенском шоссе движение практически парализовано

На Мочищенском шоссе движение практически парализовано

Ранее НГС рассказывал о развязке Фрунзе — Кошурникова — Красина, где машины давят друг друга в «бутылочном горлышке».

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пробкиснегопад
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КОММЕНТАРИИ (20)

гость
5 мар 2020 в 17:01

Зачем они пишут в пробках гневные комментарии? Ведь это же они своими автомобилями создают пробки. Только массовое пересаживание на От спасет от пробок.

Гость
5 мар 2020 в 16:58

Ездить не умеют бездельники.

Водятел
5 мар 2020 в 17:01

За мимозой погнали.