6 марта пятница
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 7/10
usd 66.19
eur 73.68
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 7/10
usd 66.19
eur 73.68

Все новости

Все новости
Авто

Ужесточение скоростных лимитов: МВД выступило против, но альтернативы безрадостны

В 2020 году либо увеличат штрафы, либо уберут порог +20 км/час

994
9 Обсудить

Поделиться

Власти разделились во мнении, нужно ли снижать нештрафуемый порог

Власти разделились во мнении, нужно ли снижать нештрафуемый порог

В России не утихают споры о том, каким образом заставить водителей ездить медленнее. Есть два варианта: либо повысить штрафы (минимальный — до 3000 рублей), либо снизить нештрафуемый порог с 20 до 10 км/ч. Против жёсткого ужесточения санкций высказываются премьер-министр России Михаил Мишустин и большинство экспертов, а снижение порога не поддерживают бывший глава кабмина Дмитрий Медведев и МВД.

Полиция за свободу

На днях глава МВД Владимир Колокольцев в очередной раз высказал мнение по этому поводу.

— Я против снижения порога администрируемого до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами — улучшение качества дорог со всеми другими составляющими, — цитирует министра «РИА Новости».

Колокольцев считает, что на некоторых участках, наоборот, нужно повышать скоростной режим. По его словам, уровень безопасности современных автомобилей позволяет это сделать.

Дорожники против

В конце 2019 года на тот момент вице-премьер Максим Акимов говорил, что снижать нештрафуемый порог «мы точно будем». По его словам, это будут делать постепенно — сначала в крупных городах, а затем и во всей России. Но вместе с недавней сменой кабинета министров он покинул пост, став гендиректором «Почты России».

Нужно ли России ужесточение скоростного режима?

    При этом во власти остались другие сторонники идеи. Среди них — руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов. Он считает, что на трассах нынешние 20 км/ч можно и сохранить, но в городе порог должен быть снижен.

    — Мы поговорили с экспертами из университета МАДИ и Высшей школы экономики и понимаем, что для снижения смертности на дорогах неадминистрированный порог скорости должен быть не выше 10 км/ч, — приводит слова заммэра Москвы «РИА Новости». — Рано или поздно эта вынужденная мера будет введена. К ней уже пришли все крупнейшие цивилизованные мегаполисы.

    На Западе нештрафуемый порог исчисляется не в километрах, а процентах от разрешенной скорости. В среднем он составляет 10%: при знаке 40 км/ч ехать можно не быстрее 44 км/ч&nbsp;

    На Западе нештрафуемый порог исчисляется не в километрах, а процентах от разрешенной скорости. В среднем он составляет 10%: при знаке 40 км/ч ехать можно не быстрее 44 км/ч 

    Инициативу также поддерживает глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв. Недавно он тоже выступал за снижение порога, но предлагал это сделать только в городах-миллионниках.

    Откуда ноги растут

    До 2013 года нештрафуемый порог уже составлял 10 км/ч, но потом его подняли до 20 км/ч. Говорилось, что это сделали из-за высокой погрешности при фиксации скорости дорожными камерами, которых становилось все больше. Но это не совсем так, потому что уже тогда погрешность комплексов по нормативным документам должна была быть не более 8 км/ч.

    Дело в другом. Если вкратце, в стране хотели ввести балльную систему наказаний. Тогда же было решено, что штраф за превышение на 10–20 км/ч нужно отменить. Он составлял всего 100 рублей, и власти посчитали, что смысла в нём не будет. Но баллы так и не ввели, а штраф при этом не вернули. Чем в итоге завершится весь спор — покажет время. Единственно правильным решением видится снижение нештрафуемого порога с одновременным пересмотром разрешённых скоростей на всех дорогах: чтобы там, где можно безопасно ехать 100 км/ч, не стояли знаки 60 км/ч. В таком случае водители будут понимать, что установленное ограничение оправданно и соответствует категории конкретной дороги. В таком случае желания превысить скорость у нормальных автомобилистов попросту не будет.

    Естественно, от лихачей это не спасет. С ними будут бороться штрафами за опасное вождение и дорогим ОСАГО.

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ1
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    законПДДштрафы
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (9)

    6 мар 2020 в 08:08

    Особенно здорово сделали на Ордынском шоссе, где на свободных прямых участках наставили знаки 70 и камеры установили.

    Глав редактор
    6 мар 2020 в 08:06

    Что за дела? Мишустин против, Медведев против, Колокольцев против! Кто за то тогда? Греф с Кириенко? Кто эти люди что надо думать об этом ужесточении если первые трое говорят нет? Путин за? Кто их перевешивает?

    Гость
    6 мар 2020 в 08:14

    когда придумают штрафы , для чиновников ???? что ни чего полезного нет от их деятельности !!! новосибирск давно уже опущен по всем показателям!!! что в правительстве что в мэрии полнейший бардак!!!