Ужесточение скоростных лимитов: МВД выступило против, но альтернативы безрадостны

Власти разделились во мнении, нужно ли снижать нештрафуемый порог Фото: Артем Краснов

В России не утихают споры о том, каким образом заставить водителей ездить медленнее. Есть два варианта: либо повысить штрафы (минимальный — до 3000 рублей ), либо снизить нештрафуемый порог с 20 до 10 км/ч. Против жёсткого ужесточения санкций высказываются премьер-министр России Михаил Мишустин и большинство экспертов, а снижение порога не поддерживают бывший глава кабмина Дмитрий Медведев и МВД.

Полиция за свободу

На днях глава МВД Владимир Колокольцев в очередной раз высказал мнение по этому поводу.



— Я против снижения порога администрируемого до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами — улучшение качества дорог со всеми другими составляющими, — цитирует министра «РИА Новости».

Колокольцев считает, что на некоторых участках, наоборот, нужно повышать скоростной режим. По его словам, уровень безопасности современных автомобилей позволяет это сделать.

Дорожники против

В конце 2019 года на тот момент вице-премьер Максим Акимов говорил, что снижать нештрафуемый порог «мы точно будем». По его словам, это будут делать постепенно — сначала в крупных городах, а затем и во всей России. Но вместе с недавней сменой кабинета министров он покинул пост, став гендиректором «Почты России».

Нужно ли России ужесточение скоростного режима?

При этом во власти остались другие сторонники идеи. Среди них — руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов. Он считает, что на трассах нынешние 20 км/ч можно и сохранить, но в городе порог должен быть снижен.

— Мы поговорили с экспертами из университета МАДИ и Высшей школы экономики и понимаем, что для снижения смертности на дорогах неадминистрированный порог скорости должен быть не выше 10 км/ч, — приводит слова заммэра Москвы «РИА Новости». — Рано или поздно эта вынужденная мера будет введена. К ней уже пришли все крупнейшие цивилизованные мегаполисы.

На Западе нештрафуемый порог исчисляется не в километрах, а процентах от разрешенной скорости. В среднем он составляет 10%: при знаке 40 км/ч ехать можно не быстрее 44 км/ч Фото: Александр Ощепков

Инициативу также поддерживает глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв. Недавно он тоже выступал за снижение порога, но предлагал это сделать только в городах-миллионниках.

Откуда ноги растут

До 2013 года нештрафуемый порог уже составлял 10 км/ч, но потом его подняли до 20 км/ч. Говорилось, что это сделали из-за высокой погрешности при фиксации скорости дорожными камерами, которых становилось все больше. Но это не совсем так, потому что уже тогда погрешность комплексов по нормативным документам должна была быть не более 8 км/ч.

Дело в другом. Если вкратце, в стране хотели ввести балльную систему наказаний. Тогда же было решено, что штраф за превышение на 10–20 км/ч нужно отменить. Он составлял всего 100 рублей, и власти посчитали, что смысла в нём не будет. Но баллы так и не ввели, а штраф при этом не вернули. Чем в итоге завершится весь спор — покажет время. Единственно правильным решением видится снижение нештрафуемого порога с одновременным пересмотром разрешённых скоростей на всех дорогах: чтобы там, где можно безопасно ехать 100 км/ч, не стояли знаки 60 км/ч. В таком случае водители будут понимать, что установленное ограничение оправданно и соответствует категории конкретной дороги. В таком случае желания превысить скорость у нормальных автомобилистов попросту не будет.